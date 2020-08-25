25.08.2020, 08:17

Читатель спрашивает: что делать, если учитель боится из-за коронавируса идти на работу в многолюдную школу?

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EST 10
Читатель спрашивает: что делать, если учитель боится из-за коронавируса идти на работу в многолюдную школу?
Anni Õnneleid

У работодателя есть обязанность оценить опасности рабочей среды в связи с коронавирусом и известить работников (в школе — учителей) об опасностях.

Читатель спрашивает: "Я работаю учителем в одной относительно большой школе. Новый учебный год всё ближе, но, глядя на последние новости о распространении коронавируса, меня охватывает страх. В классах одновременно находится много детей, во время перемен коридоры полны людей, а комната отдыха учителей у нас довольно маленькая. Уже 1 сентября одновременно на торжественной линейке будут все ученики и сотрудники школы. Так как работодатель не дал нам ясного руководства по реорганизации труда, я боюсь идти на работу. Что в такой ситуации делать?"

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по рабочей среде Инспекции труда.

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Как говорит Кальюла, по состоянию на сегодняшний день, учебный год в школах можно начинать в обычном порядке. "Конечно, нельзя принимать окончательные решения по всему учебному году и говорить о том, как будет весь год идти учебная работа. Нужно внимательно следить за происходящим. Важно, чтобы директор школы вместе со школьными специалистами по рабочей среде оценили ситуацию и нашли подходящее решение", — сказала сотрудник Инспекции труда.

"Хотя введенных на государственном уровне ограничений в проведении школьных торжественных линеек, по всей видимости, не будет, тем не менее важно сотрудничества работодателя и работника. Работодатель должен разъяснить работникам, какие опасности могут подстерегать их на рабочем месте, и что делает работодатель, чтобы здоровье работника не пострадало при выполнении работы", — отметила Кальюла. Если работодатель сам не дал разъяснений, то работник, по словам сотрудника инспекции, может обратиться к работодателю (специалисту по рабочей среде) и попросить, чтобы работодатель сообщил, какие меры он предпринимает.

Одна из мер — рассредоточение

Одной из весенних рекомендаций для борьбы с распространением коронавируса, была такая: рассредоточивать работников и в комнате отдыха. Ее было бы хорошо и сейчас соблюдать. "Если помещение для отдыха маленькое и там нельзя соблюдать дистанцию, то можно временно использовать дополнительное помещение. Если это невозможно, то следует устанавливать для работников перерывы в работе в различное время", — сказала Кальюла.

Если работодатель реорганизует работу или дает конкретные распоряжения, то работник обязан их исполнять. К примеру, если работодатель установит для перерывов конкретное время, каждому работнику следует их соблюдать и брать перерывы соответственно распоряжению работодателя.

Если работник входит в группу риска или в группу риска входит член его семьи, и работник не осмеливается из-за этого выходить на работу, где он контактирует со многими людьми, то об этом прежде всего нужно информировать работодателя, подчеркнула Кальюла. "Работник и работодатель совместно могут обсудить, какое решение в этой ситуации устраивало бы обе стороны. Например, работник временно будет исполнять рабочие обязанности, которые не требуют контакта с другими людьми".

Очевидно, что в школах использование основного отпуска не будет являться решением, потому что отпуска в основном за этот год использованы. Но стороны могут договориться об использовании неоплачиваемого отпуска, а также полной или частичной работе в удаленном режиме.

"Поэтому, если у работника есть страх перед выходом на службу, нужно об этом при первой возможности дать знать работодателю и/или специалисту по рабочей среде. Таким образом работодатель сможет как можно раньше оценить рабочую среду сотрудника и найти ситуации наилучшее решение", — отметила Кальюла.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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