Читатель спрашивает: что делать, если учитель боится из-за коронавируса идти на работу в многолюдную школу?

Читатель спрашивает: "Я работаю учителем в одной относительно большой школе. Новый учебный год всё ближе, но, глядя на последние новости о распространении коронавируса, меня охватывает страх. В классах одновременно находится много детей, во время перемен коридоры полны людей, а комната отдыха учителей у нас довольно маленькая. Уже 1 сентября одновременно на торжественной линейке будут все ученики и сотрудники школы. Так как работодатель не дал нам ясного руководства по реорганизации труда, я боюсь идти на работу. Что в такой ситуации делать?"

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по рабочей среде Инспекции труда.

Как говорит Кальюла, по состоянию на сегодняшний день, учебный год в школах можно начинать в обычном порядке. "Конечно, нельзя принимать окончательные решения по всему учебному году и говорить о том, как будет весь год идти учебная работа. Нужно внимательно следить за происходящим. Важно, чтобы директор школы вместе со школьными специалистами по рабочей среде оценили ситуацию и нашли подходящее решение", — сказала сотрудник Инспекции труда.

"Хотя введенных на государственном уровне ограничений в проведении школьных торжественных линеек, по всей видимости, не будет, тем не менее важно сотрудничества работодателя и работника. Работодатель должен разъяснить работникам, какие опасности могут подстерегать их на рабочем месте, и что делает работодатель, чтобы здоровье работника не пострадало при выполнении работы", — отметила Кальюла. Если работодатель сам не дал разъяснений, то работник, по словам сотрудника инспекции, может обратиться к работодателю (специалисту по рабочей среде) и попросить, чтобы работодатель сообщил, какие меры он предпринимает.

Одна из мер — рассредоточение

Одной из весенних рекомендаций для борьбы с распространением коронавируса, была такая: рассредоточивать работников и в комнате отдыха. Ее было бы хорошо и сейчас соблюдать. "Если помещение для отдыха маленькое и там нельзя соблюдать дистанцию, то можно временно использовать дополнительное помещение. Если это невозможно, то следует устанавливать для работников перерывы в работе в различное время", — сказала Кальюла.