Читатель спрашивает: что делать, если коллега ходит на работу больным и не хочет оставаться дома?

Читатель спрашивает у портала Кasulik.ee: "У меня есть коллега, который постоянно ходит на работу больным, и это начинает беспокоить. С одной стороны, очень неприятно, когда за соседним столом человек изо дня в день хлюпает носом и кашляет, и, поскольку он, видимо, чувствует себя плохо, то делает в работе ошибки. Я не хочу заразиться и заболеть. Что могут другие сотрудники и работодатель предпринять в этой ситуации?"

Отвечает Пирет Кальюла, консультант Инспекции труда по рабочей среде.

"Приход на работу в болезненном состоянии — сложная тема. Будучи взрослыми людьми, мы не можем из-за каждого чиха или кашля брать больничный, в этом случае значительную часть осенне-зимнего периода нам пришлось бы сидеть дома", — говорит Кальюла.

Но, работая в коллективе, нужно считаться с другими людьми. "Во многих организациях предусмотрен ряд мер для того, чтобы заболевшие работники оставались дома: например, брали "дни здоровья", работали из дома и т.п. Если есть хоть какая-то возможность, нужно ее использовать и оставаться дома, чтобы работать без угрозы заразить коллег", — рекомендует специалист.

"Если сотрудник в случае болезни постоянно ходит на работу, в результате чего страдает качество работы и есть опасность заражения коллег, нужно прежде всего об этом сообщить работодателю", — говорит Кальюла. Причем не обязательно извещать высшее руководство, достаточно сообщить об этом своему непосредственному начальнику, который займется решением проблемы.