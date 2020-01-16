16.01.2020, 08:50

Читатель спрашивает: что делать, если коллега ходит на работу больным и не хочет оставаться дома?

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Лийза Ребане
EST 6
Gripp ja nohu
Gripp ja nohuFoto: Argo Ingver

Уход на больничный может быть для работника невыгодным шагом, но нужно учитывать и здоровье других коллег, на которых соседство с больным человеком может сказаться отрицательно.

Читатель спрашивает у портала Кasulik.ee: "У меня есть коллега, который постоянно ходит на работу больным, и это начинает беспокоить. С одной стороны, очень неприятно, когда за соседним столом человек изо дня в день хлюпает носом и кашляет, и, поскольку он, видимо, чувствует себя плохо, то делает в работе ошибки. Я не хочу заразиться и заболеть. Что могут другие сотрудники и работодатель предпринять в этой ситуации?"

Отвечает Пирет Кальюла, консультант Инспекции труда по рабочей среде.

"Приход на работу в болезненном состоянии — сложная тема. Будучи взрослыми людьми, мы не можем из-за каждого чиха или кашля брать больничный, в этом случае значительную часть осенне-зимнего периода нам пришлось бы сидеть дома", — говорит Кальюла.

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Но, работая в коллективе, нужно считаться с другими людьми. "Во многих организациях предусмотрен ряд мер для того, чтобы заболевшие работники оставались дома: например, брали "дни здоровья", работали из дома и т.п. Если есть хоть какая-то возможность, нужно ее использовать и оставаться дома, чтобы работать без угрозы заразить коллег", — рекомендует специалист.

"Если сотрудник в случае болезни постоянно ходит на работу, в результате чего страдает качество работы и есть опасность заражения коллег, нужно прежде всего об этом сообщить работодателю", — говорит Кальюла. Причем не обязательно извещать высшее руководство, достаточно сообщить об этом своему непосредственному начальнику, который займется решением проблемы.

Полезно будет привлечь к решению проблемы специалиста Инспекции труда. "Сначала нужно просто поговорить с работником и выяснить, как он себя чувствует, вероятно и ему не доставляет большого удовольствия находиться на работе больным. Стоит обсудить, какие есть возможности для урегулирования ситуации (работать из дома, взять выходной)".

"В этом случае действует старое правило: не поступай в отношении других так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. Если ты сам не хотел бы заразиться на работе, то ты не должен ходить на работу больным и ставить в опасность заражения других". Не говоря уже о том, что в болезненном состоянии человек в самом деле не в состоянии делать свою работу надлежащим образом.

"На рабочих местах, где существует повышенная опасность соприкосновения с больными людьми, например в сфере обслуживания, необходимо взвесить возможность вакцинации работников", — рекомендует Кальюла. На сей раз этот совет уже несколько запоздалый, но осенью, когда наступает период прививок от гриппа, стоит об этом подумать.

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