Читатель RusDelfi выиграл iPhone XS — он всего лишь подписался на ежедневную рассылку!
В начале осени портал RusDelfi разыгрывал iPhone XS. Его выиграл преданный читатель Андрей Степанов. Он отправил несколько фотографий, сделанных на новый телефон.
В начале осени портал RusDelfi разыгрывал iPhone XS. Его выиграл преданный читатель Андрей Степанов. Он отправил несколько фотографий, сделанных на новый телефон.
На вопрос, как часто он читает наш портал, Андрей (44) сказал: каждый день. "Читаю все новости, все темы интересны. Если честно, то даже не помню, с какого момента начал вас читать. Кажется, как появился интернет, так и начал".
Днем, в перерывах от работы, он заходит на сайт через телефон (теперь это делать еще приятней). А вечером — узнает об отставке министра, авариях и запретах — уже через компьютер.
Андрей постеснялся отправить нам сэлфи, но вместе с дочкой сделал пару снимком на iPhone. Сразу видно, качество!
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