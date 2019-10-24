Читатель RusDelfi выиграл iPhone XS — он всего лишь подписался на ежедневную рассылку!

На вопрос, как часто он читает наш портал, Андрей (44) сказал: каждый день. "Читаю все новости, все темы интересны. Если честно, то даже не помню, с какого момента начал вас читать. Кажется, как появился интернет, так и начал".

Днем, в перерывах от работы, он заходит на сайт через телефон (теперь это делать еще приятней). А вечером — узнает об отставке министра, авариях и запретах — уже через компьютер.

Андрей постеснялся отправить нам сэлфи, но вместе с дочкой сделал пару снимком на iPhone. Сразу видно, качество!

Фото читателя

Фото читателя

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