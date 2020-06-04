Читатель RusDelfi: "в Пирита огородили территорию у речки, никаких объяснений". Старейшина ответил

В мае на остров Кыркъя, что на реке Пирита привезли коров, которые будут "ухаживать" за травой. "6 коров привезены туда для того, чтобы попробовать биологический покос вместо обычного, плюс коровы помогают поддерживать и поднимать находящееся на острове луговое разнообразие. Также они радуют глаза жителей Пирита и других гостей речки, — сказал старейшина района Тынис Лийнат и добавил, что пиритасцы хорошо приняли животных.

Foto: Tiit Blaat

Именно из-за пастьбы коров там было поставлено ограждение с электрическим напряжением. "Каждый владелец животного должен следить за своим питомцем — посторонние не должны навредить животным, и напротив, сами коровы не должны убежать", — заявил Лийнат.

Он отметил, что на острове можно двигаться по специальной дороге и что также доступна пешеходная дорожка вдоль берега реки. Существует и информационное табло о животных на острове и предупреждающие знаки возле вольера для животных.

Ответ: всеми виной вот эти красавцы