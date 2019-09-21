Читатель RusDelfi спрашивает, почему в Maxima не работает новый отдел касс самообслуживания

Комментирует руководитель пресс-службы Maxima Регина Салму:

"Благодарим за обращение и приносим извинения за неудобства, вызванные кратковременным выходом из строя касс самообслуживания новой зоны в магазине Maxima XX Ümera.

В различных магазинах Maxima очень широкий ассортимент товаров (до 40 000 наименований) и дополнительная установка новых касс самообслуживания в новой зоне вызвала необходимость их синхронизации с зоной, где они были уже ранее установлены.

Предприятию Maxima очень приятно, что наши кассы самообслуживания, где можно платить как карточкой, так и наличными, настолько хороши восприняты клиентами. Это показывает и статистика: сегодня кассы самообслуживания использует для оплаты покупки большинство (60%) покупателей.

Популярность касс самообслуживание среди наших клиентов постоянно растет, поэтому мы последовательно повышаем их долю в магазинах Maxima.

В 2018 году инвестиции в касссы самообслуживания составили почти миллион евро, сравнимые с этой цифрой инвестиции будут и в этом году. К сегодняшнему дню остались всего 9 магазинов, где отсутствуют кассы самообслуживания. Мы поставили своей целью к первой половине 2020 года обеспечить 100% магазинов кассами самообслуживания, поскольку обратная связь показывает их высокую оценку покупателями. И в маленьких магазинах "шаговой доступности" клиенты должны иметь возможность сделать покупки в кассах самообслуживания.