21.09.2019, 14:37

Читатель RusDelfi спрашивает, почему в Maxima не работает новый отдел касс самообслуживания

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комментарий Maxima
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Iseteeninduskassad Selveris ja Maximas
Iseteeninduskassad Selveris ja MaximasFoto: Jaanus Lensment

В редакцию RusDelfi написал читатель, который поинтересовался, почему в магазине Maxima Ümera часто закрыт отдел касс самообслуживания. "Недавно в магазине открыли второй отдел касс самообслуживания, где можно платить только банковской картой. Но зачастую отдел закрыт, в то время, как в первом отделе касс самообслуживания собирается очередь. Зачем их тогда устанавливали, если их закрывают?" — спрашивает читатель.

Комментирует руководитель пресс-службы Maxima Регина Салму:

"Благодарим за обращение и приносим извинения за неудобства, вызванные кратковременным выходом из строя касс самообслуживания новой зоны в магазине Maxima XX Ümera.

В различных магазинах Maxima очень широкий ассортимент товаров (до 40 000 наименований) и дополнительная установка новых касс самообслуживания в новой зоне вызвала необходимость их синхронизации с зоной, где они были уже ранее установлены.

Предприятию Maxima очень приятно, что наши кассы самообслуживания, где можно платить как карточкой, так и наличными, настолько хороши восприняты клиентами. Это показывает и статистика: сегодня кассы самообслуживания использует для оплаты покупки большинство (60%) покупателей.

Популярность касс самообслуживание среди наших клиентов постоянно растет, поэтому мы последовательно повышаем их долю в магазинах Maxima.

В 2018 году инвестиции в касссы самообслуживания составили почти миллион евро, сравнимые с этой цифрой инвестиции будут и в этом году. К сегодняшнему дню остались всего 9 магазинов, где отсутствуют кассы самообслуживания. Мы поставили своей целью к первой половине 2020 года обеспечить 100% магазинов кассами самообслуживания, поскольку обратная связь показывает их высокую оценку покупателями. И в маленьких магазинах "шаговой доступности" клиенты должны иметь возможность сделать покупки в кассах самообслуживания.

Предлагая клиентам дополнительный выбор в виде касс самообслуживания, возникает возможность использовать высвобождающихся кассиров для того, чтобы больше внимания обращать на выставление товара, складскую работу, обслуживание в зале. В то же время у нас обязательно останутся в работе обычные кассы, чтобы покупатель по своему желанию мог "пробить" товар с помощью кассира".

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