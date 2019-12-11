11.12.2019, 12:51

Читатель: одному из-за пяти евро лень постоять десять минут в очереди, другому - хватит питаться несколько дней


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EST
Читатель: одному из-за пяти евро лень постоять десять минут в очереди, другому - хватит питаться несколько дней
ALAR TRUU / Õhtuleht

В связи с информацией о том, что люди пожертвовали в этом году через автоматы по возврату тары рекордную сумму, возникло желание поделиться одним недавним случаем, связанным со сдачей тары.

Я регулярно в течение многих лет собираю тару: когда большой мешок заполняется, то несу к автомату. Нельзя сказать, что из-за денег, это забота об окружающей среде, не хочу выбрасывать его в общий мусор. Если бы был рядом с домом специальный контейнер, куда выбрасывать, то выбрасывала бы туда.

И всегда, когда в очереди у тарного автомата стоит какой-либо пенсионер или бездомный, я предлагаю полный мешок тары ему. Для меня эти пять евро - сумма незначительная, в моей жизни она ничего не изменит, но надо видеть своими глазами - насколько благодарными бывают те люди, которым я дарю свою тару.

Последний случай потряс меня до глубины души. Пошли мы в очередной раз с супругом выносить тару к находящемуся рядом с домом автомату, в очереди перед нами было два человека: один уже занимался сдачей, а второй была женщина пенсионного возраста.
Мой супруг, как всегда, предложил свой полный мешок женщине, на что та достаточно недовольным тоном ответила: "Для чего? Что мне с этим делать?"

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Я хотела уже про себя улыбнуться: кажется, женщина обиделась, у нее могло остаться впечатление, что мы посчитали ее бедной. Мой супруг ей объяснил, что "нам просто неохота здесь ждать". И хотя женщина посмотрела на нас немного подозрительно, в конце концов она согласилась, что может, конечно, взять этот полный мешок себе.

Но когда мой муж сказал ей, что в мешке тары примерно на 5 евро, женщина испугалась: "Я же не могу взять такую большую сумму!" И добавила, что если бы у нее был с собой кошелек, она бы сразу отдала деньги наличными.

В этот момент я снова отчетливо поняла, насколько по-разному относятся люди к деньгам, и насколько плохо живут наши пенсионеры. Мне так стало до глубины души ее жалко, что был бы у меня с собой кошелек, отдала бы наверное, ей все свои деньги.

Пять евро для одного может быть слишком мелкой суммой, чтобы из-за них стоять десять минут в очереди, а для другого - это деньги на пропитание на несколько дней.

По данным на конец ноября, в этом году жители Эстонии при сдаче тары в автоматах более 121 000 раз воспользовались специальной кнопкой для совершения пожертвований, что уже превзошло рекордный результат прошлого года.

Всего через 367 тарных автоматов, оборудованных кнопкой для совершения пожертвований, благотворительный фонд Aitan Lapsi ("Помогаю детям) в этом году собрал более 142 000 евро, которые пойдут на оплату посещений малообеспеченными детьми различных культурных и спортивных мероприятий. Средняя сумма пожертвований составила 1 евро (на 4% выше, чем в прошлого году). В 2018 году через тарные автоматы детям было пожертвовано 136 000 евро.

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