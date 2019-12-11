Читатель: одному из-за пяти евро лень постоять десять минут в очереди, другому - хватит питаться несколько дней

Я регулярно в течение многих лет собираю тару: когда большой мешок заполняется, то несу к автомату. Нельзя сказать, что из-за денег, это забота об окружающей среде, не хочу выбрасывать его в общий мусор. Если бы был рядом с домом специальный контейнер, куда выбрасывать, то выбрасывала бы туда.

И всегда, когда в очереди у тарного автомата стоит какой-либо пенсионер или бездомный, я предлагаю полный мешок тары ему. Для меня эти пять евро - сумма незначительная, в моей жизни она ничего не изменит, но надо видеть своими глазами - насколько благодарными бывают те люди, которым я дарю свою тару.

Последний случай потряс меня до глубины души. Пошли мы в очередной раз с супругом выносить тару к находящемуся рядом с домом автомату, в очереди перед нами было два человека: один уже занимался сдачей, а второй была женщина пенсионного возраста.

Мой супруг, как всегда, предложил свой полный мешок женщине, на что та достаточно недовольным тоном ответила: "Для чего? Что мне с этим делать?"

Я хотела уже про себя улыбнуться: кажется, женщина обиделась, у нее могло остаться впечатление, что мы посчитали ее бедной. Мой супруг ей объяснил, что "нам просто неохота здесь ждать". И хотя женщина посмотрела на нас немного подозрительно, в конце концов она согласилась, что может, конечно, взять этот полный мешок себе.

Но когда мой муж сказал ей, что в мешке тары примерно на 5 евро, женщина испугалась: "Я же не могу взять такую большую сумму!" И добавила, что если бы у нее был с собой кошелек, она бы сразу отдала деньги наличными.

В этот момент я снова отчетливо поняла, насколько по-разному относятся люди к деньгам, и насколько плохо живут наши пенсионеры. Мне так стало до глубины души ее жалко, что был бы у меня с собой кошелек, отдала бы наверное, ей все свои деньги.