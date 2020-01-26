Читатель — о 4-дневной рабочей неделе: конечно люди не будут успевать делать работу, ведь они постоянно сидят в телефонах!

"В рабочее время предусмотрены походы с ребенком к врачу и другие личные походы? Насколько мне известно, нет. Сейчас люди не справляются с работой, потому что занимаются кучей других вещей, неправильно планируют свое время и так далее", — пишет читательница Naistekas.

"Четырехдневная рабочая неделя и предполагает, чтобы четыре дня заниматься реальной работой, очень хорошо планировать свое время, и если человек достаточно отдохнул, что можно за три дня отлично сделать, то и качество его работы и потенциал должны от этого вырасти", — уверена она.

Она считает, что если некоторые люди занимаются на работе другими делами, или если работодатель свалил на них нагрузку за двоих человек, то тогда понятно, почему они не успевают закончить рабочие дела и за пять дней.

"Человек вполне может за четыре дня успеть сделать нагрузку рабочей недели, если использовать время эффективно. Оторвитесь от телефонов, и займитесь чем-нибудь полезным в рабочее время!" — призывает читательница.