Читатель: люди, имейте совесть! Сколько можно тереться о валидаторы в общественном транспорте!

”Когда система валидаторов добралась до Эстонии, было понятно, что это новинка, научиться пользоваться ей займет время. Сейчас уже прошло много лет, и я не могу припомнить ни одну поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, чтобы я не видела как минимум одну из этих ситуаций (а я, между прочим, использую общественный транспорт каждый день):

1. К валидатору прикладывают весь кошелек, в котором полно других карт, кроме карты проезда. Конечно же, автомат на это выдает ошибку и показывает красное сообщение, что карта не была валидирована. Можно надеяться, что человек понял, в чем заключается его ошибка? Видимо, нет. Он пробует еще пару раз тыкнуть в автомат кошельком, за чем каждый раз следуют красные знаки и раздражающие звуки. В конце концов до человека доходит и с демонстративным оханьем он все же вытаскивает свою зеленую карточку из кошелька.

2. Это я заметила скорее в случае мужчин постарше. Заходят они значит в общественный транспорт, становятся о валидатора и начинают о него по-разному тереться — то есть карта у них либо в кармане штанов, либо где повыше, но во всяком случае не на уровне с валидатором. Созерцать такую картину действительно очень странно и на самом деле весьма тревожно.

3. Третья аномалия — это женщины, которые считают, что валидатор должен просто в воздухе распознать их зеленую карточку, и как бы мимоходом проносят сумку мимо него. Когда в ответ они получают ноль реакции или же красное сообщение об ошибке, то они стоят чуть ли не несколько минут у валидатора, ища в сумке свою карту и не заботясь о других пассажирах, которые хотели бы по-нормальному валидировать свою карту.