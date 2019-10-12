12.10.2019, 11:11

Читатель: люди, имейте совесть! Сколько можно тереться о валидаторы в общественном транспорте!

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rus.delfi.ee
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Читатель: люди, имейте совесть! Сколько можно тереться о валидаторы в общественном транспорте!
Foto: Ilmar Saabas

"Я не видела такого ни в одной другой стране. В Эстонии же, кажется, все не поймут, что тереться о валидатор — ненормально", — пишет раздраженная читательница Naistekas.

”Когда система валидаторов добралась до Эстонии, было понятно, что это новинка, научиться пользоваться ей займет время. Сейчас уже прошло много лет, и я не могу припомнить ни одну поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, чтобы я не видела как минимум одну из этих ситуаций (а я, между прочим, использую общественный транспорт каждый день):

1. К валидатору прикладывают весь кошелек, в котором полно других карт, кроме карты проезда. Конечно же, автомат на это выдает ошибку и показывает красное сообщение, что карта не была валидирована. Можно надеяться, что человек понял, в чем заключается его ошибка? Видимо, нет. Он пробует еще пару раз тыкнуть в автомат кошельком, за чем каждый раз следуют красные знаки и раздражающие звуки. В конце концов до человека доходит и с демонстративным оханьем он все же вытаскивает свою зеленую карточку из кошелька.

2. Это я заметила скорее в случае мужчин постарше. Заходят они значит в общественный транспорт, становятся о валидатора и начинают о него по-разному тереться — то есть карта у них либо в кармане штанов, либо где повыше, но во всяком случае не на уровне с валидатором. Созерцать такую картину действительно очень странно и на самом деле весьма тревожно.

3. Третья аномалия — это женщины, которые считают, что валидатор должен просто в воздухе распознать их зеленую карточку, и как бы мимоходом проносят сумку мимо него. Когда в ответ они получают ноль реакции или же красное сообщение об ошибке, то они стоят чуть ли не несколько минут у валидатора, ища в сумке свою карту и не заботясь о других пассажирах, которые хотели бы по-нормальному валидировать свою карту.

Это самые яркие примеры того, с чем я сталкиваюсь каждый день, но можно еще, конечно же, перечислить бесконечное число более редких категорий. Во всяком случае, невозможно добраться из пункта А в пункт Б, не слыша звуки ошибки валидатора в неисчислимом количестве. Но красных сообщений об ошибке недостаточно, потому что люди не понимают, чт они сделали не так.

Как такое возможно, что за границей люди нормально справляются с валидированием? У всех при входе в общественный транспорт нужная карточка в руке, а не так, что они начинают ее искать только у валидатора. Также я никогда не видела, чтобы за границей кто-то терся о валидатор.”

Читательница призывает всех жителей Эстонии: если в описанных ситуациях вы узнали себя, то пожалуйста, задумайтесь на момент и уже выучите, как правильно пользоваться валидатором!

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