12.03.2020, 08:33

Читатель: коронавирус напугал курьеров до смерти, доставщик еды сбежал после случайного чиха!

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Письмо читателя (настоящее имя и фамилия редакции известны)
EST 8
Toidu tellimine
Toidu tellimineFoto: Priit Simson

"У меня немного болит горло и насморк, подозрений на коронавирус нет. Но чтобы не распространять микробы, остался работать из дома и заказал себе из магазина еду".

"В дверь позвонили, я впустил доставщика еды. Уже от легкого насморка у меня появляется блеск в глазах, так что то зрелище, которое могло открыться курьеру - блестящие глаза, косматые волосы, толстые носки - ничего хорошего не предвещало. Конечно, если бы у меня было тяжелое состояние - я бы его в квартиру не пустил!

Так или иначе, достал он свой аппарат, куда я должен был поставить подпись. Перед тем, как подписать, я почувствовал, что вот-вот чихну. Отшатнулся на несколько шагов в сторону и чихнул. Курьер тут же выскочил из квартиры и крикнул из коридора, что подписи не надо, пока!

Бедный мужчина, этот вирус его всё-таки до смерти запугал. Я не успел ему даже ничего дезинфицирующего предложить..."

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Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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