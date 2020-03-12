Читатель: коронавирус напугал курьеров до смерти, доставщик еды сбежал после случайного чиха!

"В дверь позвонили, я впустил доставщика еды. Уже от легкого насморка у меня появляется блеск в глазах, так что то зрелище, которое могло открыться курьеру - блестящие глаза, косматые волосы, толстые носки - ничего хорошего не предвещало. Конечно, если бы у меня было тяжелое состояние - я бы его в квартиру не пустил!

Так или иначе, достал он свой аппарат, куда я должен был поставить подпись. Перед тем, как подписать, я почувствовал, что вот-вот чихну. Отшатнулся на несколько шагов в сторону и чихнул. Курьер тут же выскочил из квартиры и крикнул из коридора, что подписи не надо, пока!

Бедный мужчина, этот вирус его всё-таки до смерти запугал. Я не успел ему даже ничего дезинфицирующего предложить..."

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.