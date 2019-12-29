Читатель: из-за безмозглого запускателя салюта дети проснулись в слезах от страха! Почему этот вид террора еще не запретили?

"Почему, извините за выражение, этот чертов вид террора еще не запретили? Почему у одной празднующей компании есть право нарушать покой десяти семей?" — жалуется читательница.

"Успокаиваем с мужем детей. "Мамочка, что это? Мама, я боюсь, почему так громко?" Тяжкими усилиями дети успокоены и снова спят. Но тут снова начинают палить! Все повторяется: дети в панике, еле-еле удается их успокоить под гремящие залпы салюта", — рассказывает женщина.

По ее словам, муж позвонил в полицию, чтобы поинтересоваться — разрешено ли поздно вечером так громко запускать салют? В Центре тревоги же ответили: да, если следующий день выходной, то запускать салют до полночи могут все желающие.

"Серьезно? А как же ночной покой?! Или же ночной покой не распространяется на бесчисленные запалы?" — негодует читательница.

Напоследок она интересуется: что происходит в голове у тех, кто запускает салюты?