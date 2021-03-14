Читатель: хватит ныть уже! В некоторых странах вообще из дома выходить нельзя

"Да хватит ныть уже! В некоторых странах вообще из дома выходить нельзя, все сидят в 4 стенах. Тот, кто захочет — всегда найдёт решение проблемы, а кто не захочет — будет сидеть и скулить до последнего, даже если всё будет хорошо!

Если ввели штрафы — значит просто не нужно нарушать, всё логично! Нужно просто взять себя в руки и перетерпеть это нелёгкое время, сейчас тяжело ВСЕМ, а своим бесконечным нытьем Вы ничего не добьётесь. И никто не несёт ответственность за воспитание и времяпровождение ваших детей, кроме Вас самих" — пишет Валерия.

Видеть положительные стороны ситуации призывают и другие пользователи:

"Сейчас у родителей появилась замечательная возможность проводить со своими детьми больше времени. Это же здорово! Книги можно взять в библиотеке, цветную бумагу, клей купить в супермаркете и т.д. Родители могут читать детям книжки, клеить с ними поделки, больше гулять со своими детьми, наблюдая за пробуждением природы после зимней спячки. Разве этого мало, разве это плохо? А школы, спортзалы никуда не денутся. Все ещё будет!" — пишет Лариса.

В целом, многие высказались о том, что в последнее время родители часто перекладывают часть ответственности за воспитание их детей. Текущая ситуация — отличный повод восстановить должный порядок и заняться своими детьми.

Например, свое профессиональное мнение высказала Мерике:

"Я, как профессиональный педагог и психолог с 30 стажем, скажу, что многие родители обнаглели слишком и пальцем не хотели пошевелить, чтобы со своими детьми заниматься. Всю ответственность перекладывали на детские сады, школы. Ныли, выли и только требовали. А у самих знаний о развитии детей — ноль. Чего рожали спрашивается, для нас учителей? Чтобы ребенка воспитать, надо не только его накормить, напоить, одеть. Но и интеллектуально развивать. Разговаривать с детьми надо. Сказки, книжки читать. Я видела годами этих бедных детей, подростков на улицах бестолково слоняющимися. Дети были заброшены не год, а годами. Они же даже играть не умеют в элементарные игры. Им дома в руки мобильник всунут или за интернет посадят и сиди тихо, всё ваше крутое родительское воспитание. Дети росли годами, как сорняк. Родители охотились за своими бизнесами и материальными благами".