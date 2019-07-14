Читатель Delfi возмущен: почему в больнице на звонки отвечает работник, который не владеет информацией о пациентах?

"Трубку положили. В течение следующих нескольких минут мне никто не отвечал. Через минут 5-6 ответили и я на повышенном тоне продолжил. Могу заверить, что я не хамил, у больницы должна быть запись разговора", — говорит Альберт и вновь по памяти воспроизводит беседу:
"- Алло
- Это снова я.
- Что вы хотите?
- Хочу чтобы вы представились. Девушка, кто вы такая? И понимаете ли, что делаете?
- Не надо на меня повышать голос, я не знаю, что вы от меня хотите!
- Я хочу узнать, что с моей бабушкой, которую увезли на скорой 5 часов назад с инсультом. Мне сказали звонить в неврологию, на сайте ваш номер. А вы бросаете трубку во время разговора и на все вопросы отвечаете "не знаю".
- Я не обязана знать, и вы должны назвать имя и фамилию пациентки в первую очередь!
- Извините, но я не каждый день все-таки с такой ситуацией сталкиваюсь".
Со слов Селиверстова, трубку вновь отвели в сторону. На фоне он слышал чей-то смех. "То есть, она еще и шутит на тему горя моей семьи? — недоумевает мужчина. — Я был в шоке и ярости!"
В телефонной трубке вновь обратились к Альберту. На сей раз другая женщина. Как отмечает мужчина, обращение прозвучало в доброжелательном и спокойном тоне. Медработник поинтересовалась целью звонка, после чего спросила имя пациентки.
Однако Альберт продолжил настаивать на своем: "Я спросил у нее, почему ее коллега так себя ведет. Меня попросили успокоиться и сказали, что та коллега работает "на палатах" и не владеет информацией, о которой я спрашивал".
"Так какого черта она отвечает на звонки тогда?" — экспрессивно рассуждает мужчина, который расценил первый телефонный разговор как хамство. Дозвониться до руководства больницы Селиверстов не смог, поэтому обратился в Delfi.
Член правления Ида-Таллиннской Центральной больницы Керсти Рейнсалу говорит, что руководство медучреждения с пониманием относится к беспокойству Альберта Селиверстова за близкого человека.
По словам Рейнсалу, эмоции могут привести к взаимному недопониманию сторон или неправильному истолкованию, что и произошло в данном случае.
"Нам очень жаль, что в эмоционально сложный период мужчина столкнулся с неприятной для него ситуацией. В данном случае наш персонал должен был вести себя более чутко и умело, чтобы разрядить напряженную ситуацию", — признает руководитель больницы.
В ходе отдельной беседы работникам объяснили, что с пациентами и их близкими необходимо общаться в спокойном, вежливом и уважительном тоне.
"Мы ежегодно проводим для своего персонала обучение на тему общения и ежедневно работаем во имя того, чтобы пациенты чувствовали себя в нашей больнице хорошо", — заверяет Рейнсалу.
Подводники потушили огонь: что их убило на самом деле
Лещенко прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале
Уничтожать всюду: почему запретили шиповник
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске