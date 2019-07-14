Читатель Delfi возмущен: почему в больнице на звонки отвечает работник, который не владеет информацией о пациентах?

4 июля бабушку Альберта отвезли на скорой в больницу с подозрением на инсульт.

"Я первый раз в жизни вызвал скорую к себе домой. Когда ее увозили (примерно в 16:30), то мне сказали, что в случае каких-либо новостей со мной свяжутся по телефону", — вспоминает Альберт. Звонка не последовало, поэтому мужчина около 21:00 сам позвонил в больницу по номеру, который нашел на сайте больницы.

На другом конце провода уточнили имя пациентки. Медработники установили, что она находится в неврологии, и посоветовали позвонить туда. По словам Альберта, трубку никто не брал в течение 5 минут, поэтому он вновь зашел на сайт больницы и набрал дежурную сестру неврологии.

"Мне ответила женщина с очень не приветливым голосом, примерную беседу воспроизвожу из памяти:

- Неврология.

- Здравствуйте, сегодня мою бабушку увезли с подозрением на инсульт, хотел бы узнать, есть ли какие-нибудь новости? (Жду, чтобы спросили имя и фамилию пациентки).

- Я не знаю.

- Мне сказали, что она в неврологии и чтобы я звонил сюда.

- И что?

- Как, вы ведь неврология. Ваш номер записан на сайте клиники.

- Ну и что?

- Я хочу знать, как самочувствие моей бабушки. Прошло пять часов, мне так никто и не сообщил о ее состоянии здоровья.

- Я не знаю.

- А кто знает? С кем мне надо говорить?

- Я не знаю!"

После этой беседы, по словам Альберта, трубку отвели в сторону. Из беседы медиков, как отмечает мужчина, он расслышал часть разговора: "…mingi mees oma vanaema küsib…" (какой-то мужчина спрашивает про свою бабушку).