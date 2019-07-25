Читатель: бабушка физически не может подписать заявление, чтобы поменять банковскую карту — теперь месяц ждать суда, живя без пенсии?

Читатель рассказал RusDelfi историю, которая произошла с его пожилой бабушкой.

"У моей 84-летней бабушки на днях заканчивается банковская карта. Ей надо заказать новую. Бабушка страдает старческой деменцией (как правило, потеря памяти, нарушение ориентации в пространстве, отсутствие самокритичности — прим.ред.). Но она внятно разговаривает, спрашивает про работу, настроение. Гуляет на улице.

В банке из-за старости не могла толком ручку держать, чтобы расписаться. Обычно в таком случае можно оформить доверенность на близких родственников, в данном случае на дочку.

Чтобы оформить доверенность — надо опять же расписаться. Бабушка не смогла. Получается замкнутый круг. Выход — в суде признать ее недееспособность. Это займет около месяца. А заслуженную пенсию использовать не получится все это время. Ладно моя бабушка, у нее муж, дети, внуки. А сколько стариков живут в одиночестве? Им как быть в такой ситуации?”

RusDelfi проконсультировался с юристом, чтобы узнать, как действовать в таком случае.

Подобную ситуацию можно решить по-разному.

1. Съездить с бабушкой к нотариусу. Бабушка должна устно подтвердить нотариусу, что не может подписывать документ и дает согласие сопровождающего человеку подписывать доверенность за нее (данные о сопровождающем вносятся в доверенность). Затем прийти с этим документом в банк.

2. Если пожилой человек не может приехать к нотариусу, то нотариальные действия могут быть осуществлены с выездом на место его проживания: дом, медицинское учреждение, место лишения свободы.

Важно помнить, нотариус не удостоверяет сделки, если у него возникают сомнения в дееспособности человека подписывающего документ. (В конкретном контексте — бабушки).