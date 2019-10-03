Читатель: автобус ATKO не приехал на остановку, а диспетчер утверждает обратное. Репутация фирмы говорит сама за себя?

Екатерина позвонила в редакцию RusDelfi и сказала, что автобус ATKO не остановился в нужное время (в 9:55) на остановке возле площади Viru. Ей пришлось два с половиной (!) часа ждать нового автобуса до Палдиски. Как она заверила, вовремя не смогли приехать домой еще 15 человек, все они ждали автобус, но он не захотел останавливаться.

"Я позвонила диспетчеру, она ответила, что согласно системе, водитель остановился в указанное время в указанном месте. Это ложь! Мне пришлось гулять вокруг остановки 2.5 часа и ждать следующего автобуса до дома".

По ее словам, с автобусной фирмой ATKO постоянные проблемы. "Автобусы не приезжают, опаздывают, мы постоянно жалуемся на них, но нам либо не отвечают, либо говорят, что все хорошо. Утром из Палдиски до Таллинна на первой остановке в автобус заходит 80 человек, но дополнительные маршруты запускать никто не хочет", — добавила Екатерина, которая уже год "борется" с этой фирмой и создала группу в Facebook #Stop ATKO.

RusDelfi отправил запрос в ATKO. Нам ответили, что по данным электронной системы, автобус линии номер 145 Таллинн-Палдиски 24 сентября остановился на остановке Viru väljak в 9:57. "Так как пассажиры не зашли в автобус, то он в 9:58 поехал дальше, согласно рабочему расписанию", — заверили в ATKO.