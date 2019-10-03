Читатель: автобус ATKO не приехал на остановку, а диспетчер утверждает обратное. Репутация фирмы говорит сама за себя?(3)
Кажется, автобусная фирма ATKO опять не выполняет работу как надо.
Кажется, автобусная фирма ATKO опять не выполняет работу как надо.
Екатерина позвонила в редакцию RusDelfi и сказала, что автобус ATKO не остановился в нужное время (в 9:55) на остановке возле площади Viru. Ей пришлось два с половиной (!) часа ждать нового автобуса до Палдиски. Как она заверила, вовремя не смогли приехать домой еще 15 человек, все они ждали автобус, но он не захотел останавливаться.
"Я позвонила диспетчеру, она ответила, что согласно системе, водитель остановился в указанное время в указанном месте. Это ложь! Мне пришлось гулять вокруг остановки 2.5 часа и ждать следующего автобуса до дома".
По ее словам, с автобусной фирмой ATKO постоянные проблемы. "Автобусы не приезжают, опаздывают, мы постоянно жалуемся на них, но нам либо не отвечают, либо говорят, что все хорошо. Утром из Палдиски до Таллинна на первой остановке в автобус заходит 80 человек, но дополнительные маршруты запускать никто не хочет", — добавила Екатерина, которая уже год "борется" с этой фирмой и создала группу в Facebook #Stop ATKO.
RusDelfi отправил запрос в ATKO. Нам ответили, что по данным электронной системы, автобус линии номер 145 Таллинн-Палдиски 24 сентября остановился на остановке Viru väljak в 9:57. "Так как пассажиры не зашли в автобус, то он в 9:58 поехал дальше, согласно рабочему расписанию", — заверили в ATKO.
Стоит отметить, что фирма ATKO к ноябрю прекратит обслуживание вышеописанной линии и маршрута Таллинн-Кейла. Причина: систематические нарушения, в том числе лысая резина, нетрезвые водители, неисправные тормоза. Екатерина также постоянно указывает на проблемы с автобусами и водителями.
О том, что автобусы ATKO не берут пассажиров с остановки еще в июне подтвердили чиновники отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог. Они провели эксперимент в Ида-Вирумаа, и оба раза автобус не забрал пассажиров.
Но нужно подчеркнуть, что если в прошлые разы автобусная фирма не отвечала даже на предписания департамента, то на запросы RusDelfi ответила в течение нескольких часов.
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