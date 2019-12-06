06.12.2019, 20:52

Читайте, кто в этом году внес самый большой вклад в развитие гражданского общества!


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Tallinn ülevalt
Foto: Ilmar Saabas

Эстонское движение сельской жизни ”Родной край” и Союз общественных объединений отметят завтра, 7 декабря 2019 г. в 13:00 на мыйзе Саку добровольцев года и деятелей года гражданского общества. Награды вручит патрон мероприятия, президент Керсти Кальюлайд.

Лауреатов и номинантов поблагодарила министр народонаселения Рийна Сольман: ”Гражданское общество — это практически совесть государства, очень важный компонент для всего рецепта. Спасибо всем лауреатам, а также тем, кто хоть и остался сегодня без награды, тем не менее, ежедневно работает во имя лучшей Эстонии. Благодаря вашей деятельности появляются инициативы, которые делают Эстонию лучшим местом для всех нас”.

В этом году лауреатов выбирали из 200 кандидатов, которых мог номинировать любой желающий.

ДЕЯТЕЛИ ГОДА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 2019

Общественное объединение года — ”Невидимые животные”

”Невидимые животные” за короткое время сумели выстроить устойчивую, успешно вовлекающую много добровольцев, успешную в своей работе и заметную организацию. Организация умеет как улыбнуться, приглашая на пропагандирующий осознанное питание Растительный вторник, так и показать коготки, активно действуя ради запрета пушных ферм и прекращения продажи яиц кур, содержащихся в клетках.

Человек миссии года — Дмитрий Рыбаков

Дмитрий Рыбаков — учитель истории и обществоведения, который в ходе работы в ряде русскоязычных школ Таллинна внес заметный вклад в интеграцию русскоговорящей молодежи в эстонское общество. В своей работе он постоянно сочетает повышение гражданской ответственности и базовые ценности открытого общества. Он старается найти возможности для развития своих учеников и за пределами школы, давая им возможность общения с государственными деятелями, представителями бизнеса и культуры, а также общественных организаций. Также Рыбаков принимал участие в работе круглого стола национальностей Эстонской ассамблеи сотрудничества и совета Эстонского центра по правам человека, и активно участвует в разработке и применении инклюзивных методов обучения.

Представитель власти года — министерство социальных дел

В этом году министерство социальных дел подало пример выбором стратегических партнеров. Немногие министерства нашли своих партнеров настолько продуманно и прозрачно, поставив четкие задания партнерам, организовав открытые конкурсы, и заключив договоры на срок дольше одного года, как было прежде. Так же могли бы поступать и другие министерства, чтобы сотрудничество не проходило на проектной основе, а было бы содержательнее, и возможности НКО проводить адвокацию поддерживались бы осознанно. Министерство социальных дел заслуживает признания и за непоколебимое соблюдение принципов равного обращения со всеми общественными группами, даже если отстаивание ценностей вызывает противоречивые эмоции в обществе.

Голос года — Fridays for Future Eesti

Fridays for Future Eesti — часть всемирного молодежного движения, вдохновленного шведской школьницей Гретой Тунберг, которое призывает предпринять более решительные шаги для сдерживания климатической катастрофы. В то время как политическая элита борется лишь за проценты на следующих выборах, молодежь стала манифестатором научного консенсуса и голосом разума, который призывает видеть и более далекую перспективу.

Мотиватор года — Vunki mano!

На инициированном Выруским центром развития дискуссионном мероприятии Vunki mano! люди совместно и инновационно обсуждают планы, касающиеся всего уезда. Привлекая партнеров из различных сфер и ученых из Таллиннского университета, а также применяя методы совместного создания благ, участники развивают идеи и общественные услуги, хорошо сказывающиеся на местной жизни. Мероприятие объединяет опыт граждан, знания экспертов, реализм предпринимателей и ответственность чиновников. Организаторы уверены, что вовлекая в решение проблемы все стороны, можно быть уверенным, что решение будет продуманным и будет считаться со всеми.

Пионер года — община и молодежные работники Тарту

За проведением в тартуском молодежном центре Лилле дискуссии об ЛГБТ последователи угрозы насилия и организованная партией власти демонстрация. Несмотря на озлобленность, тартуские молодежные работники решительно выступили против, чтобы их молодежь могла заниматься важными для себя темами в безопасно среде. Сотрудники молодежного центра Лилле и руководители сферы молодежной работы городской управы активно выступили за тартускую молодежь, поддержали друг друга и аргументировали — вовсе не каждый испугавшийся чиновник стал бы делать такое. За открытое общество выступили и местные предприниматели и община: именно такая смелость и гражданская инициатива помогут в защите заботливого общества.

ПОЧЕТНЫЕ ЗНАКИ ДОБРОВОЛЬЦА ПОЛУЧАТ

Добровольцы года:

Урмас Сарья, лидер Сельского общества Люубинитса
Помощник особых олимпийцев Мерли Ильвес, Эстонское объединение особой олимпиады
Мастер по работе с древесиной Кирке Райдметс, Фонд природы Эстонии
Вечный активист Ааре Эрнес из добровольческой команды спасателей в Эммасте
Дизайнер Яакко Матсалу, JCO Design, Фонд добрых дел, Инкубатор Nula
Яне Койтлепп, из округа Сакала Найскодукайтсе
Эва Лепик, доброволец НКО Wikimedia
Вийве Лехтла, лидер Женского общества в Кыпу

Наставники добровольцев года:

Эве Петерсон и Эстонский союз родителей детей больных раком, инициатор Утиного ралли и опорного центра для детей больных раком и их родителей
Юри Нурк, добровольный защитник рыб
Руководитель добровольцев Моника Шульц, НКО ”Старший брат, старшая сестра”
Марио Луйк, лидер деревенского общества в Вайнупеа

Предприятие года:

Telia Eesti AS

Союз общественных объединений отмечает деятелей года гражданского общества с 1996 года. Движение ”Родной край” проводит чествовует добровольцев с 2005 года. Впервые вручение наград проходит совместно. Проведение мероприятия поддерживает Целевой капитал гражданского общества.

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