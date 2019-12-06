Читайте, кто в этом году внес самый большой вклад в развитие гражданского общества!

Дмитрий Рыбаков — учитель истории и обществоведения, который в ходе работы в ряде русскоязычных школ Таллинна внес заметный вклад в интеграцию русскоговорящей молодежи в эстонское общество. В своей работе он постоянно сочетает повышение гражданской ответственности и базовые ценности открытого общества. Он старается найти возможности для развития своих учеников и за пределами школы, давая им возможность общения с государственными деятелями, представителями бизнеса и культуры, а также общественных организаций. Также Рыбаков принимал участие в работе круглого стола национальностей Эстонской ассамблеи сотрудничества и совета Эстонского центра по правам человека, и активно участвует в разработке и применении инклюзивных методов обучения.

Представитель власти года — министерство социальных дел

В этом году министерство социальных дел подало пример выбором стратегических партнеров. Немногие министерства нашли своих партнеров настолько продуманно и прозрачно, поставив четкие задания партнерам, организовав открытые конкурсы, и заключив договоры на срок дольше одного года, как было прежде. Так же могли бы поступать и другие министерства, чтобы сотрудничество не проходило на проектной основе, а было бы содержательнее, и возможности НКО проводить адвокацию поддерживались бы осознанно. Министерство социальных дел заслуживает признания и за непоколебимое соблюдение принципов равного обращения со всеми общественными группами, даже если отстаивание ценностей вызывает противоречивые эмоции в обществе.

Голос года — Fridays for Future Eesti

Fridays for Future Eesti — часть всемирного молодежного движения, вдохновленного шведской школьницей Гретой Тунберг, которое призывает предпринять более решительные шаги для сдерживания климатической катастрофы. В то время как политическая элита борется лишь за проценты на следующих выборах, молодежь стала манифестатором научного консенсуса и голосом разума, который призывает видеть и более далекую перспективу.

Мотиватор года — Vunki mano!

На инициированном Выруским центром развития дискуссионном мероприятии Vunki mano! люди совместно и инновационно обсуждают планы, касающиеся всего уезда. Привлекая партнеров из различных сфер и ученых из Таллиннского университета, а также применяя методы совместного создания благ, участники развивают идеи и общественные услуги, хорошо сказывающиеся на местной жизни. Мероприятие объединяет опыт граждан, знания экспертов, реализм предпринимателей и ответственность чиновников. Организаторы уверены, что вовлекая в решение проблемы все стороны, можно быть уверенным, что решение будет продуманным и будет считаться со всеми.

Пионер года — община и молодежные работники Тарту