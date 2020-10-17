17.10.2020, 10:22

Читайте, какими именами называли детей эстоноземельцы в сентябре!

из-за коронавируса отменялись как свадьбы, так и разводы
EST
Imikud
Foto on illustreerivFoto: Jaanus Lensment

По данным отдела действий, связанных с народонаселением, в сентябре в Эстонии зарегистрировано рождение 1209 детей, в том числе 558 девочек и 651 мальчика, сообщает Министерство внутренних дел.

Родилось 17 пар двойняшек — шесть пар мальчиков, четыре пары девочек и семь смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 412 рождений, в Харьюмаа — 172, на Хийумаа — 7, в Ида-Вирумаа — 89, Йыгевамаа — 28, Ярвамаа — 21, Ляэнемаа — 23, Ляэне-Вирумаа — 65, Пылвамаа — 18, Пярнумаа — 60, Рапламаа — 23, на Сааремаа — 28, в Тартумаа — 173, Валгамаа — 20, Вильяндимаа — 43 и в Вырумаа — 27.

Самыми популярными именами в сентябре были: для девочек — Оливия (10); Миа и Саара (по 9); Адеэле, Алиса, Эмма и София (по 6). Мальчиков чаще всего нарекали такими именами, как Робин (9); Александр, Карл, Кристофер, Себастиан (по 8) и Роберт (7).

В сентябре было заключено 499 браков — 57 нотариусом и 30 священником.Расторгнуто 272 брака, из них 47 нотариусом. В сентябре зарегистрировано 1280 смертей.

”За девять месяцев этого года заключено на 300 с лишним браков меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время и разводов было на 100 меньше. Хотя в последние годы налицо тенденция сокращения числа разводов, всё же можно сказать, что свою роль тут сыграло и чрезвычайное положение, введённое в связи со вспышкой коронавируса. Мы видим, что отсроченные из-за чрезвычайной ситуации семейные события нередко откладываются навсегда. В случае брака это объяснимо, но вот отмена значительного числа разводов — это уже сюрприз. Надеюсь, что первоначально запланированные и расстроенные наступлением вируса свадьбы в ближайшие годы всё-таки состоятся,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман, добавив: ”я также очень надеюсь на то, что пандемия и вызванный ею рост безработицы не заставят молодёжь отказаться от возможности прибавления в семье. Я вношу в правительство поправку к закону, которая поможет потерявшим работу родителям сохранить родительское пособие в размере прежней зарплаты и внушит им чувство уверенности в завтрашнем дне на все последующие годы. Цель изменения в законе — чтобы молодые семьи не страдали ещё долгие годы от экономических последствий распространения коронавируса и не откладывали рождения ребёнка по причине сокращений на работе.”

В сентябре новое имя было присвоено 155 жителям — 99 женщинам и 56 мужчинам, в том числе 45 получили новое имя, 93 — новую фамилию, а 17 человек — и имя, и фамилию.

”Имя и его смена является очень личной и зачастую эмоциональной темой. Проект нового закона об именах, представленный на этой неделе правительству, вновь привлёк повышенное внимание к этой теме. Но статистические данные свидетельствуют о том, что у большинства жителей Эстонии всё же не возникло желания поменять имя или фамилию. Новые имена берутся при заключении брака и разводе, даются новорождённым. Смена уже имеющегося имени с точки зрения закона является намного более исключительным событием, и в новой редакции закона круг лиц, имеющих право это сделать, будет расширен,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 1226 рождений, 1177 смертей 575 браков, 234 развода и 134 смены имён.

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