Читайте, какими именами называли детей эстоноземельцы в сентябре!

Родилось 17 пар двойняшек — шесть пар мальчиков, четыре пары девочек и семь смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 412 рождений, в Харьюмаа — 172, на Хийумаа — 7, в Ида-Вирумаа — 89, Йыгевамаа — 28, Ярвамаа — 21, Ляэнемаа — 23, Ляэне-Вирумаа — 65, Пылвамаа — 18, Пярнумаа — 60, Рапламаа — 23, на Сааремаа — 28, в Тартумаа — 173, Валгамаа — 20, Вильяндимаа — 43 и в Вырумаа — 27.

Самыми популярными именами в сентябре были: для девочек — Оливия (10); Миа и Саара (по 9); Адеэле, Алиса, Эмма и София (по 6). Мальчиков чаще всего нарекали такими именами, как Робин (9); Александр, Карл, Кристофер, Себастиан (по 8) и Роберт (7).

В сентябре было заключено 499 браков — 57 нотариусом и 30 священником.Расторгнуто 272 брака, из них 47 нотариусом. В сентябре зарегистрировано 1280 смертей.

”За девять месяцев этого года заключено на 300 с лишним браков меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время и разводов было на 100 меньше. Хотя в последние годы налицо тенденция сокращения числа разводов, всё же можно сказать, что свою роль тут сыграло и чрезвычайное положение, введённое в связи со вспышкой коронавируса. Мы видим, что отсроченные из-за чрезвычайной ситуации семейные события нередко откладываются навсегда. В случае брака это объяснимо, но вот отмена значительного числа разводов — это уже сюрприз. Надеюсь, что первоначально запланированные и расстроенные наступлением вируса свадьбы в ближайшие годы всё-таки состоятся,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман, добавив: ”я также очень надеюсь на то, что пандемия и вызванный ею рост безработицы не заставят молодёжь отказаться от возможности прибавления в семье. Я вношу в правительство поправку к закону, которая поможет потерявшим работу родителям сохранить родительское пособие в размере прежней зарплаты и внушит им чувство уверенности в завтрашнем дне на все последующие годы. Цель изменения в законе — чтобы молодые семьи не страдали ещё долгие годы от экономических последствий распространения коронавируса и не откладывали рождения ребёнка по причине сокращений на работе.”