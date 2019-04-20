Чистка судебных решений скроет от общественности госизменников, коррупционеров и мужчин, избивавших женщин

Согласно Закону о регистре наказаний, Министерство юстиции должно удалить из старых судебных решений имена людей, которым был вынесен обвинительный приговор, пишет Eesti Päevaleht.
Несмотря на то, что закон требует удалять такие данные уже семь лет, министерство только сейчас нашло разработчика программного обеспечения, с помощью которого судебные решения не позднее конца августа наконец-то будут приведены в соответствие с законом.
По Конституции судебные заседания и оглашение решений являются открытыми. Конституцию дополняет уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому вступившие в силу судебные решения оглашаются в интернете с указанием имен, то есть публикуется фамилия и личный код преступника.