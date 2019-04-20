Чистка судебных решений скроет от общественности госизменников, коррупционеров и мужчин, избивавших женщин

Несмотря на то, что закон требует удалять такие данные уже семь лет, министерство только сейчас нашло разработчика программного обеспечения, с помощью которого судебные решения не позднее конца августа наконец-то будут приведены в соответствие с законом.

По Конституции судебные заседания и оглашение решений являются открытыми. Конституцию дополняет уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому вступившие в силу судебные решения оглашаются в интернете с указанием имен, то есть публикуется фамилия и личный код преступника.