Всего в Эстонии сделано 36 024 новых тестов, из которых 1434 или 4% показали положительный результат.

За сутки были госпитализированы 9 человек По состояние на утро 16 апреля из-за коронавируса в больницах находятся 137 человек, из которых 10 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 133 человека.

За последние сутки от COVID-19 скончался 71-летний мужчина в Северо-Эстонской региональной больнице. Таким образом, число жертв коронавируса в Эстонии выросло до 36 человек.

Больших всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа (18), Ида-Вирумаа (6) и на Сааремаа (6). На Хийумаа, в Пярнума, Тартумаа и Вырумаа выявлено по одному случаю. Больше всего среди зараженных лиц возрастом 55-59 лет (18%), за этим следует люди возрастом 20-24 года (15%), 15-19 лет (12%) и 50-54 года (12%).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!