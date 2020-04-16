Число жертв коронавируса в Эстонии выросло до 36 человек(44)
За последние сутки в Эстонии было сделано 2058 тестов на COVID-19, из которых 1,7% или 34 пробы оказались положительными. К сожалению, от коронавиурса скончался один человек.
За последние сутки в Эстонии было сделано 2058 тестов на COVID-19, из которых 1,7% или 34 пробы оказались положительными. К сожалению, от коронавиурса скончался один человек.
Всего в Эстонии сделано 36 024 новых тестов, из которых 1434 или 4% показали положительный результат.
За сутки были госпитализированы 9 человек По состояние на утро 16 апреля из-за коронавируса в больницах находятся 137 человек, из которых 10 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 133 человека.
За последние сутки от COVID-19 скончался 71-летний мужчина в Северо-Эстонской региональной больнице. Таким образом, число жертв коронавируса в Эстонии выросло до 36 человек.
Больших всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа (18), Ида-Вирумаа (6) и на Сааремаа (6). На Хийумаа, в Пярнума, Тартумаа и Вырумаа выявлено по одному случаю. Больше всего среди зараженных лиц возрастом 55-59 лет (18%), за этим следует люди возрастом 20-24 года (15%), 15-19 лет (12%) и 50-54 года (12%).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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