Число зарегистрированных безработных в Эстонии скоро может перевалить за 50 000

По состоянию на 10.05.2020, на учете в Эстонской кассе по безработице было 49 741 безработных. Ставка зарегистрированной безработицы составляет 7,7%. Численность зарегистрированных безработных за неделю выросла на 2%.

На прошлой неделе зарегистрировалось 2 052 новых безработных. Так как обычно срок окончания трудовых отношений приходится на конец календарного месяца, то, как правило, в начале месяца активность регистрации в качестве безработных также увеличивается. Из новых безработных, зарегистрировавшихся на прошлой неделе, 39% безработных были сокращены со своего последнего рабочего места.

По состоянию на воскресенье (10.05.2020) самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в Ида-Вирумаа 13,1% и самая низкая на Хийумаа 4,7%. С начала введения чрезвычайного положения зарегистрированная безработица выросла во всех уездах.

В общей сложности, с начала введения чрезвычайного положения (13.03.2020), численность зарегистрированных безработных выросла на 13 027 человек, т.е. почти на 35%.

На прошлой неделе 15 учреждений подали уведомления о коллективных сокращениях, по первоначальной информации которых планируется сократить 554 работников. Сокращения касаются, в основном, гостиничного бизнеса, большая часть уведомлений поступило из различных отелей одной группы.

По состоянию на утро 11.05.2020 компенсация заработной платы назначена 12 978 учреждениям на 104 931 работников. 85 622 человек получили компенсацию за один месяц, и 19 309 человек получили компенсацию за два месяца, это также является максимальным периодом, за который работодатель может ходатайствовать о компенсации. Общий размер назначенных компенсаций составляет 114 208 697 евро.

Список предприятий, ходатайства которых удовлетворены, можно найти на сайте кассы по безработице.