Число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 135 человек

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Davor Puklavec/PIXSELL, PA Images

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии зафиксировано 135 случаев заражения коронавирусом. Из оказавшихся положительными проб 62 были взяты в Харьюмаа, 37 на Саарема, 13 в Пярнумаа, 9 в Вырумаа, 6 в Тартумаа и 8 в Вирумаа.