Число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 135 человек. Двоих из них держат в больнице

Начиная с 31 января в Эстонии был сделан 971 тест на COVID-19.

На пресс-конференции Департамента здоровья сообщили, что на данный момент на лечении в больнице находятся лишь два инфицированных коронавирусом человека. Они не на интенсивном лечении, их состояние удовлетворительное.

Сейчас разрабатывается статистика выявленных случаев заражения и конкретной число назвать пока невозможно. Но вырисовывающаяся статистика показывает, что группа риска — пожилые люди.

Поэтому советуют отложить визиты к пожилым родственникам, а самим пожилым людям стоит избегать людных мест и держаться в изоляции.

Департамент здоровья сообщил, что учитывая растущее распространение вируса, больше нецелесообразно тестировать пациентов с легкими симптомами. Система здравоохранения Эстонии переведена во второй уровень готовности, согласно которому медучреждения могут откладывать плановое лечение и сосредотачиваться на пациентах с тяжелым состоянием. То же самое относится и к скорой помощи, которая сосредоточится на тяжелых случаях.

В очереди на тестирование сейчас находится несколько сотен человек. Например, в Таллинне работают три бригады скорой помощи, которые занимаются одним лишь тестированием пациентов.

Департамент еще раз подчеркнул, что остановить распространение вируса можно с помощью изоляции: нужно избегать людных мест, где высокая вероятность контакта с другими людьми.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!