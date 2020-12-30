30.12.2020, 18:05

Число заболевших коронавирусом после вечеринки в Силах обороны выросло до 19 человек

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Греэте Пальги
EST
Число заболевших коронавирусом после вечеринки в Силах обороны выросло до 19 человек
Foto: Joakim Klementi, Kaitsevägi

Как мы вчера сообщали, у нескольких участников прошедшей в Тыловом батальоне Сил обороны Эстонии 21 декабря рождественской вечеринки был обнаружен коронавирус. К данному моменту число заразившихся достигло 19 человек.

Часть заболевших находились в близком контакте с заболевшими ранее. Известно также, что не менее трех инфицированных — работники Выруской больницы, еще 11 медиков находится в изоляции.

Руководитель регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт пока не смогла сказать, начнет ли ведомство производство в связи с этим происшествием. "Сейчас мы добирает дополнительную информацию для принятия решения", — сказала она.

В настоящий момент нет точной цифры участников праздника: по данным военных, на нем присутствовали 45 человек, а по данным Департамента здоровья — 60. Данные до сих пор уточняются.

Прибавится ли к этому очагу заболеваемости новые инфицированные — покажет время.

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