Число заболевших коронавирусом после вечеринки в Силах обороны выросло до 19 человек

Часть заболевших находились в близком контакте с заболевшими ранее. Известно также, что не менее трех инфицированных — работники Выруской больницы, еще 11 медиков находится в изоляции.
Руководитель регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт пока не смогла сказать, начнет ли ведомство производство в связи с этим происшествием. "Сейчас мы добирает дополнительную информацию для принятия решения", — сказала она.
В настоящий момент нет точной цифры участников праздника: по данным военных, на нем присутствовали 45 человек, а по данным Департамента здоровья — 60. Данные до сих пор уточняются.
Прибавится ли к этому очагу заболеваемости новые инфицированные — покажет время.
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