Число юридических споров в Эстонии в период коронавируса увеличилось на 70%

”Вызванный коронавирусом кризис значительно увеличил количество юридических споров, но поскольку многие компании все еще занимаются сокращениями или только начинают увольнять работников, можно предположить, что большая волна разногласий еще впереди. В период перемен людям требуется больше правовой помощи, чем прежде, и со своей стороны я призываю всех отстаивать свои права”, — сказал руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Калвет.

Согласно страховой статистике, наиболее распространенными за последние пять месяцев были трудовые споры, наиболее частыми причинами которых становились потеря заработной платы или недостаточное пособие по сокращению.

”Например, к нам обратился уволенный во время кризиса человек. Помимо окончательного расчета, сотруднику выплатили компенсацию, и сначала все казалось законным. Однако изучение обстоятельств показало, что у уволенного работника был годовалый ребенок, а бездетные работники смогли продолжить работать. Таким образом, работодатель просто избавился от конкретного работника, воспользовавшись введенным в стране чрезвычайным положением. С помощью юристов уволенный работник подал иск к работодателю, и спор был урегулирован во внесудебном порядке. Работодатель выплатил работнику дополнительную компенсацию, а, поскольку работник имел страховку на покрытие расходов на юридическую помощь, соответствующих расходов он не понес”, — привел пример Калвет.

За трудовыми спорами по распространенности следуют случаи в связи с правами потребителей — прежде всего, споры с туристическими компаниями и организаторами мероприятий. ”Совершенно типичными при чрезвычайной ситуации были споры, связанные с отмененными пакетными турами или мероприятиями. В некоторых случаях поставщик услуги предлагал возможность изменить время поездки или проведения мероприятия, но отказывался вернуть предоплаченную сумму, если клиент требовал именно этого”, — пояснил Майко Калвет. Он добавил, что с интернет-магазинами также было больше споров, чем обычно, потому что люди не решались или не могли пойти в обычные магазины.