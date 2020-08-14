14.08.2020, 11:22

Число юридических споров в Эстонии в период коронавируса увеличилось на 70%


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Internetist alla laaditud üürileping ei pruugi olla seadustega kooskõlas.Foto: Karin Kaljuläte

Согласно статистике страхования юридических расходов ERGO, с марта по июль – в период вызванного коронавирусом кризиса – количество юридических споров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 70%.

”Вызванный коронавирусом кризис значительно увеличил количество юридических споров, но поскольку многие компании все еще занимаются сокращениями или только начинают увольнять работников, можно предположить, что большая волна разногласий еще впереди. В период перемен людям требуется больше правовой помощи, чем прежде, и со своей стороны я призываю всех отстаивать свои права”, — сказал руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Калвет.

Согласно страховой статистике, наиболее распространенными за последние пять месяцев были трудовые споры, наиболее частыми причинами которых становились потеря заработной платы или недостаточное пособие по сокращению.

”Например, к нам обратился уволенный во время кризиса человек. Помимо окончательного расчета, сотруднику выплатили компенсацию, и сначала все казалось законным. Однако изучение обстоятельств показало, что у уволенного работника был годовалый ребенок, а бездетные работники смогли продолжить работать. Таким образом, работодатель просто избавился от конкретного работника, воспользовавшись введенным в стране чрезвычайным положением. С помощью юристов уволенный работник подал иск к работодателю, и спор был урегулирован во внесудебном порядке. Работодатель выплатил работнику дополнительную компенсацию, а, поскольку работник имел страховку на покрытие расходов на юридическую помощь, соответствующих расходов он не понес”, — привел пример Калвет.

За трудовыми спорами по распространенности следуют случаи в связи с правами потребителей — прежде всего, споры с туристическими компаниями и организаторами мероприятий. ”Совершенно типичными при чрезвычайной ситуации были споры, связанные с отмененными пакетными турами или мероприятиями. В некоторых случаях поставщик услуги предлагал возможность изменить время поездки или проведения мероприятия, но отказывался вернуть предоплаченную сумму, если клиент требовал именно этого”, — пояснил Майко Калвет. Он добавил, что с интернет-магазинами также было больше споров, чем обычно, потому что люди не решались или не могли пойти в обычные магазины.

По словам Майко Кальвета, за последние месяцы страхование юридических расходов также покрыло ряд уникальных случаев, являющихся хорошей иллюстрацией именно периода коронавируса и ограничений на передвижение. ”Например, один автовладелец использовал для парковки обыкновенный пустырь и платил за это деньги. Росшее на парковке дерево сломалось и упало на автомобиль, причинив машине ущерб на сумму более 1500 евро. Изначально автовладелец пытался решить ситуацию самостоятельно, но безуспешно. Затем — уже вместе с юристом — он обратился к организатору парковки. Первоначально компания предлагала лишь частичную компенсацию за причиненный ущерб, утверждая, что у нее не было обязательств управлению автостоянкой и что она просто оказывала услугу. После долгого спора удалось объяснить организатору парковки, что они все же несут ответственность за ущерб, после чего компания согласилась выплатить необходимую сумму”, — пояснил Калвет.

По словам Калвета, споры часто возникают неожиданно, и людям приходится отстаивать свои права. ”Распространено мнение, что нет смысла спорить с тем, кто сильнее тебя. Юридический спор, действительно, может стоить очень дорого, но лучше справляться с неожиданностями поможет страхование юридической помощи. Юристы не только возместят расходы, но и дадут инструкции, как именно себя вести в сложной ситуации. Благодаря своевременному консультированию и продуманным шагам продолжительных судебных споров часто удается избежать”, — добавил Калвет.

В отличие от Эстонии, в Европе страхование юридических расходов является обычной практикой и побуждает человека отстаивать свои права. Во многих странах Западной Европы юридические расходы застрахованы у почти половины всех семей. В Эстонии страхование расходов на правовую помощь предлагает только ERGO.

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