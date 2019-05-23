Число взрослых учащихся достигло рекордного уровня

Количество взрослых людей, участвующих в обучении, достигло рекордного уровня. Согласно последним данным, в Эстонии учится 19,7 процентов населения в возрасте 25-64 лет, что на 2,5 процента больше, чем в 2017 году. По этому показателю Эстония занимает четвертое место среди стран Европейского союза, сообщает Министерство образования и науки.
Если десять лет назад в обучении в течение всей жизни было задействовано менее 10 процентов взрослого населения, а пять лет назад — порядка 12 процентов, то нынешние показатели являются для Эстонии рекордными. В Эстонии количество взрослых мужчин и женщин, принимающих участие в обучении, выше среднего показателя по Европе.
По словам министра Майлис Репс, статистические результаты оказались приятным сюрпризом. ”При поддержке Европейского союза мы внесли значительный вклад в развитие образования для взрослых. Мы знаем, что лучшая экономическая политика — это образовательная политика. Создание возможностей для переобучения и получения дополнительного образования, а также информирование людей о наличии этих возможностей является залогом того, что люди смогут найти для себя подходящую должность, а это приведет к уменьшению нехватки рабочей силы”, — сказала министр Репс.
”Эстония вплотную приблизилась к цели достичь к 2020 году показателя в 20 процентов взрослого населения, принимающего участие в обучении, — сказала руководитель отдела образования взрослых Терье Хайдак. — В Эстонии очень много замечательных преподавателей, которые отличаются требовательностью к себе и усиленно занимаются самосовершенствованием. Это позволяет быть уверенными в том, что и в последующие годы все больше взрослых людей будет задействовано в сфере образования”.
Среди стран Европы в тройку самых успешных входят Швеция (29,2%), Финляндия (28,5%) и Дания (23,5%). При этом в некоторых странах наблюдается и отрицательная тенденция, например, в Дании по сравнению с 2017 годом количество взрослых учащихся сократилось на 3,3%.
Государство прилагает значительные усилия для того, чтобы все больше взрослых людей было принимало участие в обучении в течение всей жизни. Для того этого требуется и в будущем предлагать соответствующие возможности как в виде уровневого обучения, так и в виде курсов. В начале этого года министерство образования и науки при поддержке средств Европейского социального фонда в очередной раз организовало бесплатные курсы для взрослых. За полгода в 836 различных курсах по всей стране приняло участие почти 11 тысяч человек. Со списком бесплатных курсов можно ознакомиться здесь.
В рамках недели взрослого учащегося ежегодно выбирают учащегося года и отмечаются соответствующие достижения. Кандидатуры на конкурс принимаются до 10 июня. Дополнительная информация здесь.