Число взрослых учащихся достигло рекордного уровня

Если десять лет назад в обучении в течение всей жизни было задействовано менее 10 процентов взрослого населения, а пять лет назад — порядка 12 процентов, то нынешние показатели являются для Эстонии рекордными. В Эстонии количество взрослых мужчин и женщин, принимающих участие в обучении, выше среднего показателя по Европе.

По словам министра Майлис Репс, статистические результаты оказались приятным сюрпризом. ”При поддержке Европейского союза мы внесли значительный вклад в развитие образования для взрослых. Мы знаем, что лучшая экономическая политика — это образовательная политика. Создание возможностей для переобучения и получения дополнительного образования, а также информирование людей о наличии этих возможностей является залогом того, что люди смогут найти для себя подходящую должность, а это приведет к уменьшению нехватки рабочей силы”, — сказала министр Репс.

”Эстония вплотную приблизилась к цели достичь к 2020 году показателя в 20 процентов взрослого населения, принимающего участие в обучении, — сказала руководитель отдела образования взрослых Терье Хайдак. — В Эстонии очень много замечательных преподавателей, которые отличаются требовательностью к себе и усиленно занимаются самосовершенствованием. Это позволяет быть уверенными в том, что и в последующие годы все больше взрослых людей будет задействовано в сфере образования”.