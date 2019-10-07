Число сносимых шлагбаумов заставляет ЭЖД принимать дополнительные меры
С начала года в Эстонии произошло 60 случаев, в которых автомобилисты или велосипедисты сломали шлагбаумы на железнодорожных переездах, передает rus.err.ee.
С начала года в Эстонии произошло 60 случаев, в которых автомобилисты или велосипедисты сломали шлагбаумы на железнодорожных переездах, передает rus.err.ee.
"Самый простой случай – когда отрывается только шлагбаум – причиняет ущерб в 100 евро. Если же при наезде страдает техника и автоматика, то ущерб может превысить 1000 евро", – сказал "Актуальной камере" директор по безопасности Эстонской железной дороги (ЭЖД - Eesti Raudtee) Тарви Вийсалу.
Если в минувшем году шлагбаум сносили 68 раз, то за первые девять месяцев текущего года – 59, так что статистика настораживает.
В компании Eesti Raudtee всерьез подумывают о повсеместном нанесении стоп-линии на полотно перед железнодорожным переездом. Это с точки зрения железнодорожников может вынудить водителей подъезжать к опасному месту с большей осторожностью.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Суд отменил решение о передаче скифского золота Украине
Беспредел в полиции: девушка устроила фотосессию в форме
Резня в сердце Парижа: есть погибшие
Убитый тремя дочерьми снимал издевательства над ними на видео