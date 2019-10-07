Число сносимых шлагбаумов заставляет ЭЖД принимать дополнительные меры

"Самый простой случай – когда отрывается только шлагбаум – причиняет ущерб в 100 евро. Если же при наезде страдает техника и автоматика, то ущерб может превысить 1000 евро", – сказал "Актуальной камере" директор по безопасности Эстонской железной дороги (ЭЖД - Eesti Raudtee) Тарви Вийсалу.

Если в минувшем году шлагбаум сносили 68 раз, то за первые девять месяцев текущего года – 59, так что статистика настораживает.

В компании Eesti Raudtee всерьез подумывают о повсеместном нанесении стоп-линии на полотно перед железнодорожным переездом. Это с точки зрения железнодорожников может вынудить водителей подъезжать к опасному месту с большей осторожностью.