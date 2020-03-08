Число случаев коронавируса в Финляндии выросло до 23

Два инфицированных гражданина находятся в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа и один – в Пирканмаа. Они связаны с выявленными ранее случаями.

Один заболевший был диагностирован в Северном Саво. Этот случай связан с посещением Северной Италии.

В общей сложности в Финляндии зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом, передает yle.fi.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.