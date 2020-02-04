Число пассажиров таллиннских автобусов перевалило за 100 миллионов

”В 2019 году наше предприятие стало более эффективным, в противном случае было бы невозможно достичь за год прироста обслуживаемых нами линий на 21%”, — отметил председатель правления АО Таллиннский городской транспорт Денис Бородич, по словам которого, если в начале прошлого года предприятие обслуживало 62 автобусных линии, то к концу года это число выросло до 75. ”Помимо того, что мы нарастили объем работ, мы также трудились во имя того, чтобы наш транспорт был быстрым, удобным и современным и чтобы пассажиры были довольны предлагаемым качеством услуг”.

Оперировать одиннадцатью новыми линиями предприятие TLT начало в феврале прошлого года, когда другой столичный транспортный оператор расторг свой контракт с городом. Вдобавок к этому, TLT AS начало обслуживать автобусный маршрут №62 Вяйке-Ыйсмяэ — Мяэкюла, кроме того, был открыт совершенно новый маршрут, который соединил два столичных района: Ласнамяэ и Пыхъя-Таллинн. Теперь между столичными районами курсирует автобус №66 (Прийсле-Пельгуранна), маршрут которого проходит по недавно открытой дороге Рейди теэ.