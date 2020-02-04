Число пассажиров таллиннских автобусов перевалило за 100 миллионов

По словам Дениса Бородича, он надеется, что в этом году число пассажиров столичного общественного транспорта продолжит расти, так как уже сейчас ведутся активные подготовительные работы для открытия новых транспортных маршрутов, а предприятие TLT AS делает все от себя зависящее, чтобы повысить популярность общественного транспорта и увеличить количество пассажиров на имеющихся маршрутах.
Важной частью повышения популярности общественного транспорта и предоставления качественных услуг является подготовка к переходу на экологически чистый общественный транспорт, чтобы к 2025 году дизельное топливо не использовалось в общественном транспорте в Таллинне. ”Для этого в ближайшие пять лет мы приобретем 350 газовых автобусов. Первые 100 автобусов прибудут в Таллинн в этом году. Мы также продолжим тестировать электрические автобусы, чтобы быть готовыми к их использованию в ближайшие годы”, — подытожил Бородич цели компании по модернизации общественного транспорта.
В прошлом году также на 14% выросло число автобусов, обслуживающих пассажиров в Таллинне. В часы пик по улицам Таллинна курсирует 421 автобус, общий пройденный километраж которых составил 27,6 миллионов километров. Всего же в автобусном парке предприятия TLT AS насчитывается 529 городских автобусов.
Эвакуированный из Китая россиянин о ситуации вокруг коронавируса
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Лукашенко прокомментировал распространение коронавируса
Спасет ли медицинская маска от вируса: ответ Минздрава