04.02.2020, 09:10

Число пассажиров таллиннских автобусов перевалило за 100 миллионов


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Foto on illustreeriv.Foto: Rauno Volmar

Услугами оператора столичного общественного транспорта АО Tallinna Linnatransport в прошлом году воспользовалось рекордное число людей. На автобусах предприятия TLT в прошлом году было совершено 100,86 миллионов поездок, рост составил 9,7%. Автобусами TLT AS впервые в истории предприятия воспользовалось свыше 100 миллионов пассажиров.

”В 2019 году наше предприятие стало более эффективным, в противном случае было бы невозможно достичь за год прироста обслуживаемых нами линий на 21%”, — отметил председатель правления АО Таллиннский городской транспорт Денис Бородич, по словам которого, если в начале прошлого года предприятие обслуживало 62 автобусных линии, то к концу года это число выросло до 75. ”Помимо того, что мы нарастили объем работ, мы также трудились во имя того, чтобы наш транспорт был быстрым, удобным и современным и чтобы пассажиры были довольны предлагаемым качеством услуг”.

Оперировать одиннадцатью новыми линиями предприятие TLT начало в феврале прошлого года, когда другой столичный транспортный оператор расторг свой контракт с городом. Вдобавок к этому, TLT AS начало обслуживать автобусный маршрут №62 Вяйке-Ыйсмяэ — Мяэкюла, кроме того, был открыт совершенно новый маршрут, который соединил два столичных района: Ласнамяэ и Пыхъя-Таллинн. Теперь между столичными районами курсирует автобус №66 (Прийсле-Пельгуранна), маршрут которого проходит по недавно открытой дороге Рейди теэ.

По словам Дениса Бородича, он надеется, что в этом году число пассажиров столичного общественного транспорта продолжит расти, так как уже сейчас ведутся активные подготовительные работы для открытия новых транспортных маршрутов, а предприятие TLT AS делает все от себя зависящее, чтобы повысить популярность общественного транспорта и увеличить количество пассажиров на имеющихся маршрутах.

Важной частью повышения популярности общественного транспорта и предоставления качественных услуг является подготовка к переходу на экологически чистый общественный транспорт, чтобы к 2025 году дизельное топливо не использовалось в общественном транспорте в Таллинне. ”Для этого в ближайшие пять лет мы приобретем 350 газовых автобусов. Первые 100 автобусов прибудут в Таллинн в этом году. Мы также продолжим тестировать электрические автобусы, чтобы быть готовыми к их использованию в ближайшие годы”, — подытожил Бородич цели компании по модернизации общественного транспорта.

В прошлом году также на 14% выросло число автобусов, обслуживающих пассажиров в Таллинне. В часы пик по улицам Таллинна курсирует 421 автобус, общий пройденный километраж которых составил 27,6 миллионов километров. Всего же в автобусном парке предприятия TLT AS насчитывается 529 городских автобусов.

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