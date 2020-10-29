Число инфицированных коронавирусом в Вируской тюрьме возросло до 55
За сутки число выявленных случаев заражения COVID-19 в Вируской тюрьме возросло до 55. Это число вскоре еще больше вырастет.
За сутки число выявленных случаев заражения COVID-19 в Вируской тюрьме возросло до 55. Это число вскоре еще больше вырастет.
По состоянию на вчерашний день больных в исправительном учреждении было 31. Сегодня все заключенные Вируской тюрьмы прошли тестирование, но часть результатов еще неизвестна.
"Всего из 390 проверенных проб положительных оказалось 55. За сегодняшний день были взяты анализы у всех заключенных, которых не тестировали раньше. Оставшиеся результаты лаборатория Департамента здоровья огласит завтра", — сообщила в Facebook пресс-служба тюрем.
По всей вероятности, очаг заболевания (первые пять заразившихся) в тюрьме возник от преподавателя, сообщила советник Минюста по связям с общественностью Тееэле Сихтмяэ.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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