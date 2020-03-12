Число инфицированных коронавирусом в Эстонии выросло до 17 человек

Как в Таллинне, так и в Тарту, помимо обычных бригад скорой помощи, на вызовы выезжают также дополнительные бригады, состоящие из двух человек, медицинского работника и техника скорой помощи, которые обслуживают только вызовы, связанные с подозрением на коронавирус. Бригады из двух человек берут пробы на дому у человека с подозрением на коронавирус. На вызовы в публичные места (такие как аэропорт и порт) в случае подозрения на коронавирус круглосуточно реагируют бригады скорой помощи из трех человек, которые также доставляют человека с п одозрением на заражение в больницу.

По доступной на сегодняшний день информации, симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызывать кашель, температуру и затруднение дыхания. Вирус распространяется при непосредственном контакте с зараженным человеком, у которого имеются характерные симптомы заболевания, в первую очередь кашель.

Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице департамента в Facebook.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!