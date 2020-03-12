Число инфицированных коронавирусом в Эстонии выросло до 17 человек

11 марта Департамент здоровья выявил заражение коронавирусом еще у 4 эстоноземельцев. Таким образом число случаев заражения коронавирусом в Эстонии выросло до 17.
К зараженным жителю Сааремаа и таллиннцу добавился еще один больной из Тарту. Он прилетел 7 марта рейсом Милан-Рига Milano-Riia и на личном транспорте добрался до Таллинна. Департамент выясняет сейчас с кем он контактировал.
Вчера, 11 марта, было сделано 45 анализов. Начиная с 31 января в лаборатории департамент здоровья было проведено 464 теста на коронавирус COVID-19. Если человек подозревает у себя заражение коронавирусом, ему необходимо по телефону проконсультироваться со своим семейным врачом или консультацией семейных врачей 1220. При появлении более серьезных проблем со здоровьем (таких, как затрудненное дыхание) следует позвонить на номер экстренных служб 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделы экстренной медицинской помощи больниц, поскольку таким образом можно заразить других. Людям, ожидающим результатов анализа на коронавирус, и тем, чьи анализы дали положительный результат, необходимо оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Как в Таллинне, так и в Тарту, помимо обычных бригад скорой помощи, на вызовы выезжают также дополнительные бригады, состоящие из двух человек, медицинского работника и техника скорой помощи, которые обслуживают только вызовы, связанные с подозрением на коронавирус. Бригады из двух человек берут пробы на дому у человека с подозрением на коронавирус. На вызовы в публичные места (такие как аэропорт и порт) в случае подозрения на коронавирус круглосуточно реагируют бригады скорой помощи из трех человек, которые также доставляют человека с п одозрением на заражение в больницу.
По доступной на сегодняшний день информации, симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызывать кашель, температуру и затруднение дыхания. Вирус распространяется при непосредственном контакте с зараженным человеком, у которого имеются характерные симптомы заболевания, в первую очередь кашель.
Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице департамента в Facebook.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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