Число больных коронавирусом выросло на 70 человек, 10 человек находятся в критическом состоянии

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило с Сааремаа (34), из Харьюмаа (18), Ляэне-Вирумаа(4), Пярнумаа (4) и Хийумаа (3). В Ида-Вирумаа выявленно два новых инфицированных, а в Йыгевамаа, Ярвамаа, Вильяндимаа, Вырумаа и Валгамаа по одному.

Всего в Эстонии было сделано 9300 тестов на коронавирус, из которых 640 показали положительный результат. Больше всего инфицированных среди людей 60 лет и старше (29%) и людей 40-49 лет (22%. В возрастную группу 50-59 входят 20% инфицированных и в группу 30-39 — 17%.

Госпитализация потребовалась 48 инфицированным коронавирусом, 10 из них находятся в интенсивной терапии в критическом состоянии.

На данный момент от коронавируса выздоровели 20 человек и 1 скончался.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!