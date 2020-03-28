Число больных коронавирусом выросло на 70 человек, 10 человек находятся в критическом состоянии(77)
27 и 28 марта было сделано 1200 тестов на коронавирус, из которых 6% то есть 70 дали положительный результат.
27 и 28 марта было сделано 1200 тестов на коронавирус, из которых 6% то есть 70 дали положительный результат.
Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило с Сааремаа (34), из Харьюмаа (18), Ляэне-Вирумаа(4), Пярнумаа (4) и Хийумаа (3). В Ида-Вирумаа выявленно два новых инфицированных, а в Йыгевамаа, Ярвамаа, Вильяндимаа, Вырумаа и Валгамаа по одному.
Всего в Эстонии было сделано 9300 тестов на коронавирус, из которых 640 показали положительный результат. Больше всего инфицированных среди людей 60 лет и старше (29%) и людей 40-49 лет (22%. В возрастную группу 50-59 входят 20% инфицированных и в группу 30-39 — 17%.
Госпитализация потребовалась 48 инфицированным коронавирусом, 10 из них находятся в интенсивной терапии в критическом состоянии.
На данный момент от коронавируса выздоровели 20 человек и 1 скончался.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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