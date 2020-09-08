08.09.2020, 17:20

Число больных коронавирусом в Таллинне растет, в школах внедряют дополнительные меры. "Желтый сценарий" не за горами?

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pärast tundeFoto: Annika Haas

Согласно последним данным, в Таллинне за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 31 случай заражения коронавирусом. Власти столицы считают, что учебным заведениям нужно быть еще более осторожными для ограничения распространения коронавируса.

Власти Таллинна приготовили на осень три сценария организации учебного процесса: зеленый, желтый и красный. Сейчас запущен "зеленый сценарий", то есть самый легкий, при котором школы и детские сады работают в обычном режиме, соблюдая правила гигиены и, при необходимости, принцип рассредоточения.

Однако сейчас рассматривается введение "желтого сценария", так как в течение двух недель в Таллинне выявлено более 25 новых зараженных на 100 000 жителей.

Вице-мэр Таллинн Вадим Белобровцев сказал Delfi, что на данный момент Таллинн все же не перейдет на "желтый сценарий", потому что уровень заболеваемости в столице высокий, но не был таким две недели подряд, а также пока не было известно о случаях заражения в школах.

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Белобровцев добавил, что сейчас уже хотят внедрить в школах некоторые дополнительные меры — чтобы уменьшить физические контакты, проводить учебный процесс рассредоточенно. То есть, рассредоточить начало учебного дня для учеников, проводить перемены и обед в разное время, обучение на улице и онлайн.

"Если уровень заболеваемости останется высоким, мы готовы в быстром режиме перейти на желтый сценарий", — подчеркнул вице-мэр.

"Желтый сценарий" предусматривает рассредоточение учебного процесса таким образом, чтобы заполняемость школ и классов не превышала 50%. "Красный сценарий" планируется ввести когда в течение двух недель в Таллинне будет более 50 новых зараженных на 100 000 жителей. Тогда учащиеся полностью переводятся на дистанционное обучение.

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