Число больных коронавирусом в Таллинне растет, в школах внедряют дополнительные меры. "Желтый сценарий" не за горами?

Власти Таллинна приготовили на осень три сценария организации учебного процесса: зеленый, желтый и красный. Сейчас запущен "зеленый сценарий", то есть самый легкий, при котором школы и детские сады работают в обычном режиме, соблюдая правила гигиены и, при необходимости, принцип рассредоточения.

Однако сейчас рассматривается введение "желтого сценария", так как в течение двух недель в Таллинне выявлено более 25 новых зараженных на 100 000 жителей.

Вице-мэр Таллинн Вадим Белобровцев сказал Delfi, что на данный момент Таллинн все же не перейдет на "желтый сценарий", потому что уровень заболеваемости в столице высокий, но не был таким две недели подряд, а также пока не было известно о случаях заражения в школах.

Белобровцев добавил, что сейчас уже хотят внедрить в школах некоторые дополнительные меры — чтобы уменьшить физические контакты, проводить учебный процесс рассредоточенно. То есть, рассредоточить начало учебного дня для учеников, проводить перемены и обед в разное время, обучение на улице и онлайн.

"Если уровень заболеваемости останется высоким, мы готовы в быстром режиме перейти на желтый сценарий", — подчеркнул вице-мэр.

"Желтый сценарий" предусматривает рассредоточение учебного процесса таким образом, чтобы заполняемость школ и классов не превышала 50%. "Красный сценарий" планируется ввести когда в течение двух недель в Таллинне будет более 50 новых зараженных на 100 000 жителей. Тогда учащиеся полностью переводятся на дистанционное обучение.

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