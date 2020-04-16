Число больных гриппом значительно сократилось. За сезон умерло всего 12 человек

По словам главного специалиста Департамента здоровья Ольги Садиковой, 2020 год выдался в этом отношении одним из самых спокойных за многие годы.

Если обычно в неделю регистрируется в среднем 1000 случаев заболевания гриппом (максимально - 1600), то сейчас максимум 465 - спад практически на 50%.

Садикова приводит три причины, по которым сезон гриппа оказался столь мягким.

1. Главными разносчиками гриппа являются дети. Заболеваемость сразу же сокращается, когда дети остаются дома.

2. Начиная с 2009 года в Эстонии ходит т.н. свиной грипп. Он был и в прошлом году. В этом году ожидали нового штамма, но пришел тот же самый. У большой части населения был к нему иммунитет.

3. Вирусологи считают, что низкая интенсивность заболевания гриппом в Эстонии, Швеции, Финляндии и Латвии объясняется также сырой и теплой зимой. Вирус гриппа любит холодную и сухую зиму.

Безусловно, свою роль сыграло и объявленное 15 марта чрезвычайное положение, когда скачкообразно сократилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Люди стали строже соблюдать гигиенические правила и всем известные ограничения, включая самоизоляцию.

Тем не менее, с каждой неделей число госпитализированных с гриппом увеличивается. По данным медиков, с началом этого сезона в больницу попали 573 человека. "В предыдущие сезоны эта цифра составляла 1500 - 2000", - сообщила Садикова и добавила, что сейчас в отделениях интенсивной терапии нет ни одного гриппозного больного.

Если говорить про острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), то здесь спад еще больший. В прежние годы в неделю таких случаев было до 11 тысяч, в последние пару лет 6000-7000, в этом году только 4000.

Хотя люди, по словам семейных врачей, обращались за помощью и больничным даже с насморком и легким кашлем, желая также пройти тест на коронавирус.

Как подчеркивает Садикова, при обычном гриппе необходимо соблюдать те же правила безопасного поведения, которые рекомендуются и при коронавирусе: мыть руки, ограничивать общение и тому подобное. В группе риска те же пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.