16.04.2020, 20:10

Число больных гриппом значительно сократилось. За сезон умерло всего 12 человек

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Кярт Анвельт, Eesti Päevaleht
EST
Число больных гриппом значительно сократилось. За сезон умерло всего 12 человек
Ilmar Saabas

Нынешний сезон гриппа за последние 15 лет исключительный: число страдающих гриппом и острыми респираторными заболеваниями заметно уменьшилось.

По словам главного специалиста Департамента здоровья Ольги Садиковой, 2020 год выдался в этом отношении одним из самых спокойных за многие годы.

Если обычно в неделю регистрируется в среднем 1000 случаев заболевания гриппом (максимально - 1600), то сейчас максимум 465 - спад практически на 50%.

Садикова приводит три причины, по которым сезон гриппа оказался столь мягким.

1. Главными разносчиками гриппа являются дети. Заболеваемость сразу же сокращается, когда дети остаются дома.

2. Начиная с 2009 года в Эстонии ходит т.н. свиной грипп. Он был и в прошлом году. В этом году ожидали нового штамма, но пришел тот же самый. У большой части населения был к нему иммунитет.

3. Вирусологи считают, что низкая интенсивность заболевания гриппом в Эстонии, Швеции, Финляндии и Латвии объясняется также сырой и теплой зимой. Вирус гриппа любит холодную и сухую зиму.

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Безусловно, свою роль сыграло и объявленное 15 марта чрезвычайное положение, когда скачкообразно сократилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Люди стали строже соблюдать гигиенические правила и всем известные ограничения, включая самоизоляцию.

Тем не менее, с каждой неделей число госпитализированных с гриппом увеличивается. По данным медиков, с началом этого сезона в больницу попали 573 человека. "В предыдущие сезоны эта цифра составляла 1500 - 2000", - сообщила Садикова и добавила, что сейчас в отделениях интенсивной терапии нет ни одного гриппозного больного.

Если говорить про острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), то здесь спад еще больший. В прежние годы в неделю таких случаев было до 11 тысяч, в последние пару лет 6000-7000, в этом году только 4000.

Хотя люди, по словам семейных врачей, обращались за помощью и больничным даже с насморком и легким кашлем, желая также пройти тест на коронавирус.

Как подчеркивает Садикова, при обычном гриппе необходимо соблюдать те же правила безопасного поведения, которые рекомендуются и при коронавирусе: мыть руки, ограничивать общение и тому подобное. В группе риска те же пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

За нынешний сезон гриппа в Эстонии скончались только 12 больных. Это очень низкий показатель. В предыдущие пару лет данная цифра составляла 40-50 человек, а несколько лет назад - даже 94.

В текущем сезоне по сравнению с прошлым заметно выросло число вакцинированных против гриппа - на целых 50 процентов. "Если мы посмотрим на 2015 года, то процент вакцинированных в группе риска (65+) был 1,5%, в этом году - уже 15%. Это почти десятикратный рост. В домах по уходу провели с октября по декабрь почти поголовное вакцинирование", - отметила Садикова, но добавила, что на общую ситуацию с заболеваемостью этот пусть и большой рост доли вакцинированных значительно отразиться всё-таки не мог.

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