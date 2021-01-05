Численность населения Таллинна продолжает расти. Женщин в столице больше, чем мужчин

По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 января 2021 года в Таллинне проживало 445 688 человек. За прошлый год число жителей Таллинна выросло на 1762 человека, или на 0,4%. Наибольший прирост населения наблюдался в районах Кесклинн и Хааберсти. Число жителей сократилось в Нымме, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне.

По состоянию на начало 2021 года в Таллинне проживало в 1,2 раза больше женщин, чем мужчин. Наибольшая доля детей в возрасте до 14 лет проживает в Пирита, людей трудоспособного возраста (15–74 лет) — в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, а пожилых (старше 75 лет) — в Мустамяэ.

Средний возраст жителя Таллинна — 41,7 года. В Таллинне проживает 34 человека в возрасте старше 100 лет, все они женщины.

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