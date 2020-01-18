Численность населения Эстонии увеличивается за счет иммиграции уже пять лет

В 2019 году смертей было по-прежнему больше, чем рождений, и естественный прирост населения оставался негативным (-1490). Это можно считать ожидаемым, поскольку численность населения старшего возраста велика, а количество людей детородного возраста уменьшается. Однако по причине положительного сальдо миграции численность населения начала расти: в 2019 году в Эстонию прибыло на проживание на 5030 человек больше, чем отсюда выехало.

В 2019 году в Эстонии родилось13 900 детей — это более чем на 400 детей меньше, чем годом ранее. С учетом того, что родившееся в 1990-е годы малочисленное поколение вступило в активный возраст создания семьи, снижение рождаемости было ожидаемым. Вероятно, на рождаемость по-прежнему оказывало влияние повышение пособия на третьего ребенка, так как детей рождалось больше, чем в 2017 году, несмотря на то обстоятельство, что численность женщин в сравнении с периодом двухгодичной давности уменьшилась. Последующий анализ покажет, стало ли снижение рождаемости в прошлом году результатом уменьшения числа рождений первого и второго ребенка или число рождений третьего ребенка было также меньше, чем в 2018 году.

В прошлом году умерли 15 390 жителей Эстонии. Несмотря на рост численности населения старшего возраста, число смертей в последнее десятилетие оставалось стабильным в результате растущей продолжительности жизни.