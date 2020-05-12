Численность населения Эстонии растет. Благодаря мигрантам из России и Украины

В прошлом году родилось 14 099 детей, что на несколько сотен меньше, чем годом ранее. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, мы оказались в такой демографической ситуации, когда число женщин репродуктивного возраста с каждым годом уменьшается.

”Однако небольшое снижение числа рождений повлияло на суммарный коэффициент рождаемости все же не так существенно: в 2019 году он составил 1,66, а годом ранее был 1,67. Уже второй год подряд в Эстонии рождается значительно больше, чем ранее, третьих и последующих детей”, — сказала Таммур. Суммарный коэффициент рождаемости резко увеличился в 2018 году, когда государство стало больше оказывать поддержку семьям с тремя и более детьми.

Число смертей оставалось постоянным более десятилетия, что в условиях общества со стареющим населением означает увеличение продолжительности жизни. Последние восемь лет соотношение числа рождений и смертей составляло 1300–1900. Причина стабильного прироста заключается в общем демографическом развитии: ожидаемая продолжительность жизни увеличивается и количество детей на одну женщину растет.

Сальдо эмиграции в прошлом году было положительным уже пятый год подряд. В Эстонию прибыли на проживание 18 259 человек и ее покинули 12 801 человек. Сальдо иммиграции достигло по сравнению с прошлым годом рекордного уровня, однако и эмигрантов было на пару тысяч больше. Численность иммигрантов увеличилась пару лет назад. Значительная часть въезжающих в Эстонию были краткосрочными иммигрантами, по этой причине теперь начали увеличиваться и показатели эмиграции. Сальдо миграции в годовом сравнении было на 1500 человек меньше.

Среди как иммигрантов, так и эмигрантов больше всего было граждан Эстонии, их сальдо миграции уже третий год подряд остается положительным. Самое активное передвижение по-прежнему наблюдалось между Эстонией и Финляндией. Также третий год подряд из Финляндии в Эстонию приезжало больше людей, чем уезжало отсюда к северным соседям. Больше всего прибыло граждан Украины и России. При этом сальдо миграции граждан государств Европейского союза впервые за несколько лет было отрицательным.