Чиновники из окружения бывшего министра народонаселения получат работу в других ведомствах

"По распоряжению правительства темы политики народонаселения и семьи перейдут от Министерства внутренних дел к Министерству социальных дел. Вопросами формирования политики в области эстонского национального сознания в дальнейшем будут заниматься в Министерстве иностранных дел", – сообщил ERR вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам политики народонаселения, гражданского общества и семьи Райво Кюйт.

"Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы советники по этим вопросам смогли применить свои знания", – сказал вице-канцлер, передает его слова RusERR.

Должность министра народонаселения была создана весной 2019 года после формирования коалиции Центристской партии, "Отечества" и EKRE.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел, вопрос трудоустройства чиновников решится в пятницу.