Чиновник министерства: в общественном транспорте не всегда возможно соблюдать правило 2+2

Таттер напомнил, что 60% объема пассажирских перевозок приходится на дотируемые государством линии и 40% — на коммерческие, которые зарабатывают только на продаже билетов: "Вопрос в том, как могут быть запущены коммерческие линии в условиях, когда окупаемость будет зависеть от 50% заполняемости. Если мы будем требовать соблюдения правила "2+2", то они эти линии не откроют и государство придется запускать их за свой счет. Это было бы очень дорого".

По его словам, в общественном транспорте правило "2+2" действует за исключением случаев, когда гарантировать его выполнение невозможно разумными способами: "Такая же логика действует и в дальнейшем. Ношение маски должно стать нормой на добровольной основе, а в дальнейшем, может быть, и обязательным. Но будем смотреть на вещи реалистично, соблюдение правила "2+2" в общественном транспорте не всегда возможно".

На маршрутах между Балтийскими странами ношение масок планируется сделать обязательным, на внутренних линиях эта мера пока добровольная: "Вопрос не только в том, что в начале чрезвычайного положения масок было недостаточно, но и цена на них не была для всех приемлемой. Конечно, перевозчик может поставить условие, что будет перевозить только людей в масках".

Он также отметил, что если президент провозгласит Закон о чрезвычайной ситуации и Департамент здоровья получит дополнительные права, то в случае высокого риска заражения ношение масок станет обязательным и на внутренних линиях: "Департамент здоровья разработал первые инструкции для общественного транспорта, и в них запланировано добровольное ношение масок. Если же ситуация будет ухудшаться, то инструкции рекомендательного характера могут стать обязательными".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!