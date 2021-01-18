Четыре депутата от Isamaa заболели коронавирусом. Рийгикогу уходит на удаленку(19)
Треть членов парламентской фракции Isamaa сдали положительный тест на коронавирус.
Треть членов парламентской фракции Isamaa сдали положительный тест на коронавирус.
”Треть из сдавших анализ получили положительный результат. Находимся на карантине”, — подтвердил Delfi глава фракции Прийт Сибул.
По его словам, состояние всех протестированных хорошее, симптомы либо легкие, либо их нет. Его анализ также оказался положительным.
В связи со сложившимися обстоятельствами правление Рийгикогу решило, что с 18 по 21 января заседания будут проводиться дистанционно. Депутаты смогут участвовать как из зала заседания Рийгикогу или своего кабинета, так и из дома.
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