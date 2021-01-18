Четыре депутата от Isamaa заболели коронавирусом. Рийгикогу уходит на удаленку

”Треть из сдавших анализ получили положительный результат. Находимся на карантине”, — подтвердил Delfi глава фракции Прийт Сибул.

По его словам, состояние всех протестированных хорошее, симптомы либо легкие, либо их нет. Его анализ также оказался положительным.

В связи со сложившимися обстоятельствами правление Рийгикогу решило, что с 18 по 21 января заседания будут проводиться дистанционно. Депутаты смогут участвовать как из зала заседания Рийгикогу или своего кабинета, так и из дома.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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